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沙烏地防空攔截飛彈 首都深夜發布空襲警報

戰火延燒紅海與沙烏地 全球石油運輸再添風險

土耳其表態願援助沙烏地 伊朗稱希望衝突落幕

葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）19日宣稱，以飛彈及無人機攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的「敏感設施」，利雅德主要機場附近稍早也被拍到竄出火焰及巨大黑煙。這是沙烏地與胡塞武裝7月衝突升級以來，該組織首度宣稱攻擊利雅德，雙方戰火進一步逼近沙烏地政治中樞。根據路透社拍攝的影片與照片顯示，利雅德機場一帶出現巨大黑色煙柱，畫面前方可見機場聯外公路、主要航廈及其他設施，一度還能看到疑似儲油槽後方竄出火焰。不過，目前尚無法確認起火原因，也不清楚是否與胡塞武裝宣稱的攻擊有直接關聯。胡塞武裝並未說明在利雅德鎖定哪些設施，僅宣稱此次行動使用飛彈及無人機。沙烏地領導的軍事聯盟則表示，防空系統19日清晨成功摧毀一枚朝利雅德發射的飛彈。沙烏地民防單位前一晚也透過手機向利雅德及首都以東的海爾季（Al-Kharj）居民發布警報，提醒可能面臨空中攻擊威脅，直到19日上午才解除警戒。路透社記者在利雅德奧拉亞（Olaya）地區也曾聽見爆炸聲。軍事聯盟另表示，已阻止胡塞武裝針對沙烏地西南部比什（Bish）、法拉桑（Farasan）、西部塔伊夫（Taif），以及紅海沿岸延布（Yanbu）的攻擊，但未說明是否造成財物損失或人員傷亡。胡塞武裝則宣稱，同時攻擊延布的一處沙烏地阿美（Saudi Aramco）設施。延布是沙烏地位於紅海沿岸的重要石油出口樞紐，若能源基礎設施持續成為攻擊目標，也將加深市場對中東石油供應的擔憂。胡塞武裝表示，這波攻擊是為了回應葉門首都沙那（Sanaa）遭到的攻擊。胡塞武裝控制葉門北部及人口最密集的大片地區，自7月宣布對沙烏地實施海上封鎖後，持續攻擊紅海上的沙烏地船隻，戰線之後進一步擴及沙烏地城市及能源設施。這場衝突也成為2月底美國與以色列攻擊伊朗後，中東戰爭擴大的另一條戰線。川普政府此前拒絕沙烏地提出、希望美國直接軍事介入對抗胡塞武裝的要求。在荷姆茲海峽航運持續受阻之際，紅海原本是波斯灣能源出口的重要替代路線，如今胡塞武裝持續攻擊沙烏地能源設施及航運，也讓全球石油供應面臨另一層風險。美國國務院19日也因胡塞武裝攻擊發布安全警示，要求身處中東的美國公民提高警覺，並呼籲目前不在中東的美國人「審慎重新考慮」前往或途經該地區的旅行計畫。隨著攻擊持續，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，沙烏地可能因應胡塞武裝攻勢產生新的軍事需求，土耳其願意依據與沙烏地、巴基斯坦上月簽署的三方防衛協議提供協助。該協議規定，任何一個成員國遭到武裝攻擊，都將被視為對三國共同發動攻擊。另一方面，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）表示，德黑蘭希望沙烏地與胡塞武裝之間的戰爭結束，並認為葉門方面同樣希望與沙烏地達成解決方案。聯合國安理會18日則發表聲明，強烈譴責胡塞武裝持續攻擊沙烏地，包括波及民用及能源基礎設施、造成婦女與兒童等平民受傷，同時也譴責胡塞武裝在葉門境內升高軍事行動。