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▲小映（左起）、口水、李多慧之前也會一起拍搞笑影片，私下感情很不錯。 （圖／翻攝自口水IG@trina___0108）

味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員口水（宜芳）入隊至今已陪伴球迷走過5個年頭，近年也在《綜藝大集合》等熱門節目展露頭角，憑藉高挑身材與率真個性圈粉無數。儘管她去年曾因嚴重椎間盤突出暫停工作，但術後已順利復出，如今球團卻證實，她因個人職涯規劃將離隊，10月1日的補賽日應該就是口水的「最後一舞」。近日有不少粉絲陸續在社群曬出與口水合照，紛紛感嘆今年將是她最後一次以啦啦隊身分登場。18日賽事結束後，隊長小映與韓籍成員金娜妍等隊友更在現場哽咽落淚，不捨之情溢於言表，間接證實口水將離隊的消息。據《中時新聞網》報導，味全龍球團公關昨日深夜也針對此事回應，她坦言口水確實即將畢業，並透露她仍會出席10月1日的補賽應援。由於味全龍晉級季後賽希望濃厚，至於口水屆時是否再度亮相，公關表示目前尚不清楚，後續細節將由官方另行公告。口水作為「小龍女二代」成員，與小映、賴可等人同期，2021年入隊，一路上見證了味全龍回歸一軍的奮鬥歷程，更親歷2023年封王榮耀。如今確定結束5年的應援時光，許多忠實球迷深感惋惜。不少人都以為9月19日應該就是口水的最後一舞，才紛紛請假到球場應援，不過透過公關回應，大家10月1日確定還能看到口水，還有機會好好告別。而口水今年已28歲，她曾在受訪時提到，如果自己30歲前沒闖出一番成就，可能就會萌生放棄這條路的念頭，因此她退出啦啦隊後，是否會繼續留在綜藝圈，還很難說，她本人目前也未針對離隊一事做出回應。