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自稱被法務部追殺：「為何沒人聲援？」

地方選舉進入倒數，民眾黨也加速布局地方選戰。柯文哲妻子陳佩琪今（20）日也將代夫前往民眾黨台北市議員參選人許甫競總成立大會力挺，並發文提到台南「鍘美藝術節」，稱外界願意聲援牙醫師自2016年開業後累積的數億房產，以及與前夫之間2300萬元教育金糾紛，卻沒有人關心她家遭法務部扣押財產、保險與柯文哲7000萬元交保金，讓她不滿反問：「台灣人為何不幫我們聲援？」陳佩琪今發文表示，許甫和陳智菡夫妻「是先生這2年遭受官司迫害的大力聲援幫手」，由於柯文哲這2天在桃園和新竹都有候選人活動，因此自己代表柯文哲的支持及個人感謝前往，也希望支持者多到場「幫加持、湊熱鬧一番」。話鋒一轉，陳佩琪提到近日在台南登場的「鍘美藝術節」。她表示，先前知道活動是為了替「她指責」的負心漢討2300萬元教育金，並稱「我說台灣人面對我先生被法務部和監察院的追殺、為何沒人出聲聲援？」陳佩琪接著表示，「我說我也要去跟法務部要回我的財產和我們家繳20年的保險，這是我當35年醫生畢生的積蓄啊，現在卻全被法務部執行署扣押了。」她再提去年柯文哲7000萬元交保一事，稱柯文哲「被關押整整一年，連個存摺都請不到」，自己在2025年9月8日「跟人借了數千萬付那天價7000萬保釋金」，如今卻收到法務部來函，要將相關款項扣押。陳佩琪表示，「就算沒PO出從我存摺轉匯出去的匯款單好了，單想也知道好幾年沒賺錢的柯文哲和1本存摺都沒有的老公，哪來的錢付這7000萬？」並質疑法務部對款項來源「通通不理啦」，只因是「柯文哲的保釋金」就加以扣押。陳佩琪最後再將自身遭遇與陳幸妤事件對比，表示自己曾問「台灣人為何不幫我們聲援？」卻被批評這樣的說法是在得罪全台灣人。她不滿表示，外界願意聲援「牙醫師從2016年開業後賺得數億房產和與前夫有2300萬教育金糾紛的陳幸妤」，對她所稱「司法不公亂亂扣押」卻「沒人想理我們？！」