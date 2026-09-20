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日本中央銀行如市場預期調升政策利率，從1%調高至1.25%，利率水準來到31年來最高。不過， 日圓兌美元不升反貶一度貶破158，對此，財經專家阮慕驊點出4大原因，而且未來日本利率政策節奏，可能更取決於政治與薪資數據，而不只是通膨本身。日本央行9月17、18日召開利率決策會議，以7票對2票通過升息案，也是自今（2026）年6月後再次調升，只是日圓不升反貶，日經上漲。對此，阮慕驊在臉書發文談到，以一句話定調指出，日本央行升息，但兩張反對票加上指引沒有更鷹，市場把它讀成「鷹派動作、鴿派訊號」，所以日圓反而貶、日經反而漲。市場反應為何「反著走」？阮慕驊分析，主要有4大原因，包括利多早已反映、兩票反對加指引無新意、美日利差仍大上漲的邏輯。首先，升息幾乎是市場共識，消息落地反而出現利多出盡，再來市場把重點放在「下一次會更難」，而不是「這次升了」，還有日本政策利率1.25%與美國利率相比仍有明顯差距，套利交易的誘因沒有消失，日圓缺乏升值動能，加上日圓走弱有利出口企業獲利，加上不確定性消除，資金回流日股。阮慕驊認為，日本這次升息是正常化更進一步，但分歧已經浮上檯面，未來日本央行的節奏，可能更取決於政治與薪資數據，而不只是通膨本身。