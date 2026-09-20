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2026年愛知・名古屋亞洲運動會的首面金牌正式誕生！在20日上午於蒲郡市特設場地舉行的鐵人三項男子個人賽中，地主日本好手北條巧（Takumi Hojo）以52分56秒的成績勇奪金牌。這不僅是本屆亞運會頒發的第一面金牌，也幫助日本在亞運鐵人三項賽事中達成五連霸的霸業。本次比賽採用衝刺賽（Sprint distance）賽制，包含游泳750公尺、自行車20公里與跑步5公里。比賽過程中，北條巧在第一項游泳結束時暫居第4名，完成自行車項目時位居第5名。進入最後的跑步項目後，北條巧一舉來到領先位置，並與中國選手張璽瑞展開激烈的龍頭爭奪戰。最終，北條巧成功突圍，以9秒的差距率先衝線，將金牌留在日本。另一名日本選手安松青葉則曾在自行車項目短暫領先，最終以54分11秒獲得第8名。北條巧在賽後難掩興奮地表示：「這是本屆賽會的首面金牌，為日本隊帶來了極大的鼓舞，我們也成功將這份氣勢傳遞給接下來要出賽的女子組與接力隊友。」他笑稱鐵人三項在日本知名度不算太高，因此將這次國內主辦的賽事視為絕佳機會，甚至為此特別整理了髮型，站上起跑線時感覺狀態極佳。談到比賽戰術，北條巧坦言自己不擅長最後階段的瞬間爆發衝刺，因此決定提早發動長距離衝刺，並表示：「不論輸贏，我都想發揮自己的長處，跑出一場沒有遺憾的比賽。」中國選手張璽瑞以些微差距拿下銀牌。他在賽後表示，雖然未能擊敗日本選手感到有些遺憾，但能為中國拿下一面獎牌仍是一份榮耀。張璽瑞認為一切歸功於訓練，並坦言比賽的強度遠高於平時訓練，自己在最後已經拚盡了全力。此外，原本在游泳項目被寄予厚望的另一名中國選手范俊杰（Fan Junjie）出水時僅排在第5，後續未能追上領先集團。銅牌則由年僅20歲的哈薩克小將札納巴伊（Arlan Zhanabay）拿下，他落後張璽瑞6秒衝線。札納巴伊對於自己的亞運初體驗就能奪牌感到非常自豪。他提到比賽中因為需要大量轉彎和踩踏，導致在進入跑步前雙腿就已經非常疲憊，但他緊跟著奪金的北條巧騎行，憑藉著良好的賽前準備，成功克服了這場艱難的比賽並拿下獎牌。烏茲別克選手庫里紹夫（Aleksandr Kurishov）雖然率先完成游泳項目，但在自行車與跑步階段體力衰退，最終僅名列第20名。