寶可夢第一款慢活沙盒遊戲《Pokopia》，於今（20）日到28日凌晨4點59分再度舉辦「跳大繩大賽」，玩家們可在這段時間，和妙蛙種子一起玩「跳大繩」，並且依據跳繩成功的最佳紀錄來獲得限定獎盃，活動也支援多人連線雲島同樂機制。
「跳大繩大賽」活動方式
任天堂Switch 2遊戲《Pokopia》，在今（20）日復刻經典的「跳大繩大賽」，玩家們只要找到妙蛙種子，並且一起挑戰「跳大繩」，只要挑戰成功次數越多，就能獲得各式各樣的獎品。
活動時間：9月20日到9月28日凌晨4點59分
活動方式：
1、和妙蛙種子搭話：在活動期間和站在寶可夢中心前的妙蛙種子搭話，就可以參加「跳大繩大賽」。
2、創下跳大繩的新紀錄：在活動時間刷新自己跳大繩的最佳紀錄，根據跳繩成功次數的最佳紀錄，將能獲得「獎盃」等的特別物品。
「跳大繩大賽」多人遊玩方式
玩家們可以到其他玩家的城鎮或是雲島，一起參加跳大繩大賽！跟親朋好友一起合作，刷新最新紀錄吧！提醒玩家，如果是到某個玩家的城鎮一起遊玩，所有參加玩家中跳得最多的次數，會成為「該城鎮的最佳紀錄」，而獎品只會贈送給主辦玩家；如果是在雲島一起遊玩，在雲島遊玩的所有玩家都可以參加大賽，獎品只會贈送給創下最佳紀錄的玩家。
「跳大繩大賽」注意事項
要開啟活動，下載遊戲軟體版本需要為「Ver.2.0.1」，Nintendo Switch 2主機的日期時間需與現實世界一致，確保在Nintendo Switch 2主機連接到網路的狀態下啟動遊戲軟體。另外，這個活動不會在「冒泡泡的海底城鎮」發生，還請注意，如果想在雲島參加這項活動，需要跟該島的妙蛙種子成為朋友。
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任天堂Switch 2遊戲《Pokopia》，在今（20）日復刻經典的「跳大繩大賽」，玩家們只要找到妙蛙種子，並且一起挑戰「跳大繩」，只要挑戰成功次數越多，就能獲得各式各樣的獎品。
活動時間：9月20日到9月28日凌晨4點59分
活動方式：
1、和妙蛙種子搭話：在活動期間和站在寶可夢中心前的妙蛙種子搭話，就可以參加「跳大繩大賽」。
玩家們可以到其他玩家的城鎮或是雲島，一起參加跳大繩大賽！跟親朋好友一起合作，刷新最新紀錄吧！提醒玩家，如果是到某個玩家的城鎮一起遊玩，所有參加玩家中跳得最多的次數，會成為「該城鎮的最佳紀錄」，而獎品只會贈送給主辦玩家；如果是在雲島一起遊玩，在雲島遊玩的所有玩家都可以參加大賽，獎品只會贈送給創下最佳紀錄的玩家。
要開啟活動，下載遊戲軟體版本需要為「Ver.2.0.1」，Nintendo Switch 2主機的日期時間需與現實世界一致，確保在Nintendo Switch 2主機連接到網路的狀態下啟動遊戲軟體。另外，這個活動不會在「冒泡泡的海底城鎮」發生，還請注意，如果想在雲島參加這項活動，需要跟該島的妙蛙種子成為朋友。