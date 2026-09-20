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為防範類似921大地震突然來襲，造成重大傷亡！特訂921「國家防災日」以提醒國人對災害防護的警覺，期藉各種整備及演練防患於未然。當日海嘯警報試放區之11個沿海警察分局將會提前於上午8時50分許透過巡邏車語音廣播並協請里長運用里廣播系統，預告通知民眾：「政府將於9時30分執行海嘯警報試放、10時解除警報試放，不實施人、車管制及疏散撤離，請民眾不必驚慌」。行政院模擬海嘯情境設定，預定於115年（以下同）9月21日（星期一）9時21分，臺灣南部海域發生芮氏規模 7.5 地震（東經 120.50 度、北緯 21.50 度），震源深度 20.0 公里之地震，該地震可能引發海嘯影響臺灣，威脅臺灣西南部、東南部沿海地區。中央氣象署發布海嘯警報預警，高雄市政府警察局配合全國性海嘯警報試放，運用防空警報系統，於當(21)日上午9時30分執行海嘯警報試放(音符鳴5秒，停5秒，反覆9次，共85秒)及10時解除警報試放(音符一長音90秒)，期使民眾熟悉海嘯警報音符。沿海地區民眾持有智慧型手機在當日亦會收到「災防告警系統」簡訊，通知有海嘯警報演練，請民眾收到簡訊後，不要驚慌保持正常作息。當日海嘯警報試放區之11個沿海警察分局（新興、鹽埕、左營、鼓山、苓雅、前鎮、小港、楠梓、林園、岡山及湖內分局），將會提前於上午8時50分許透過巡邏車語音廣播並協請里長運用里廣播系統，預告通知民眾。高市警局期盼透過不斷的演練，提升各相關分局的災害應變能力與救災默契，並加強民眾防災避難意識；經由充分的整備演練和防護，確保市民之生命財產與安全。