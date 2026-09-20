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桃園以北迎風面有雨 中秋連假後期留意熱帶擾動

▲杜鵑颱風開始北轉，明後兩天最靠近日本關東。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋老虎發威！南投發高溫資訊 未來一周多雲到晴

中央氣象署表示，今（20）日各地大多為多雲到晴，環境轉為偏北風，迎風面桃園以北偶爾有零星短暫陣雨，清晨至上午南部地區及中部山區有零星降雨，午後南部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；溫度部分，局部內陸地區有35、36度高溫發生的機率，氣象署已針對南投發布高溫資訊，有機會出現連續36度以上高溫。另外，中秋、教師節連假前期各地天氣穩定，再來要留意菲律賓東方有熱帶擾動發展。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（20）日各地多雲到晴，杜鵑颱風北轉影響，台灣附近環境風場為偏北風，桃園以北迎風面有零星雨勢，其他地區以午後零星陣雨為主，南部山區的降雨會比較明顯，其他山區則是零星陣雨。明（21）日到下周末轉為東北風至東風，迎風面會有局部降雨，南部山區的降雨會比較明顯。鄭傑仁指出，杜鵑颱風將在明（21）日、後（22）日接近日本南方海面，並通過日本關東近海，對台灣沒有直接影響，不過在中秋節、教師節連假後期要留意菲律賓東方熱帶擾動發展。溫度部分，北部、東半部高溫約30到31度，中南部高溫約33到34度，局部內陸有35到36度高溫出現的機會，氣象署也針對南投縣發布高溫橙色36燈號，晚間、清晨低溫約23到27度，北部近山區可能有更低的溫度，留意日夜溫差大。而未來一周天氣概況，明（21）日到周二（22日）大陸高壓東移，台灣先轉為東北風，再慢慢轉為偏東風，各地多雲到晴，迎風面有零星降雨，南部山區午後有局部較大雨勢，周三（23日）到周六（26日）中秋、教師節連假前段時間，為多雲到晴，迎風面及午後其他地區有零星或局部雨勢。