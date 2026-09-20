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▲美國聯準會（Fed）過往3次降息循環後的首次升息的台股表現，短期評價承壓，中長期回歸基本面。（圖／野村投信，資料來源：Bloomberg,2003／6／25至2026／9／17）

美國聯準會（Fed）升息1碼，主席華許指出，美國經濟走強，通膨仍高於目標，加上地緣政治風險，促使FOMC一致支持升息。不過，法人統計2000年以來3次降息循環後首次升息的經驗，台股短線易受利率及評價調整干擾，升息後1個月平均下跌3.99%；但1年、2年及3年平均報酬分別達3.57%、19.73%及+33.74%。本輪貨幣政策走勢與2004年相似，皆在降息循環結束約1年後升息，也同處創新科技提升生產力的階段，當年由網路驅動，如今則由AI接棒，未來一年行情仍值得期待。主動野村臺灣高息ETF（00999A）基金經理人游景德指出，對台股而言，短線受美債殖利率與外資流向牽動，指數可能偏向震盪，AI龍頭相對具支撐，高估值中小型股、融資股及高負債公司壓力較大；未來1至6個月，企業獲利將取代本益比擴張，成為支撐股價的主要來源，只要AI供應鏈營收、毛利率及獲利預估持續上修，仍可消化部分高利率壓力。由於美國聯準會同步上調經濟成長、下調失業率預估，也反映這次升息源於需求與資本支出強勁，並非經濟衰退，台股中長期基本面未反轉，但資金將由「有題材」轉向真正具備現金流、訂單及議價能力的企業。產業配置方面，游景德認為，可能贏家包括AI基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且低負債公司，以及部分金融股，分別受惠訂單與資本支出、美元升值效果及資金成本優勢。其中，銀行股可望受惠利差與海外收益改善，壽險股則仍須留意長債評價及避險成本波動。可能輸家則包括高估值未獲利中小型科技股、營建及租賃等高負債公司、仰賴融資的新創、生技與再生能源產業，以及面臨油價與融資成本壓力的航空、下游石化及低成長高股息族群。展望後市，游景德建議觀察3項指標，首先，美國10年期公債殖利率5%為評價分水嶺，若升破5.25%，台股估值壓力恐明顯加重；布蘭特原油若站穩每桶110美元以上，後續升息預期可能再升溫；觀察外資與台積電等AI權值股表現，若外資賣超但AI龍頭守穩，較偏向結構調整，若兩者同步轉弱，指數修正風險才會升高。投資策略宜降低槓桿、保留彈性，優先布局具獲利能見度及現金流支撐的企業。