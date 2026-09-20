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影片瘋傳近5萬次觀看 氣球、無人機說法都有

今年已非首次 7月也曾拍到類似黑色物體

墨西哥上空近日出現神秘不明飛行物體（UFO），一名飛行員從駕駛艙拍下畫面，只見一個黑色「鑽石型」物體突然從雲層間現身，朝著與客機相反的方向快速掠過，甚至疑似與飛機航線交會。影片曝光後迅速在社群平台X引發討論，不過目前無法從影像判斷物體的實際大小、距離及速度，墨西哥航空主管機關也尚未對事件作出說明。綜合外媒報導，影片據稱是在一架墨西哥航空公司的航班上拍攝。畫面一開始只能看到遠處出現一個黑點，隨著雙方距離拉近，逐漸能辨識出類似菱形、鑽石或傾斜三角形的輪廓，隨後從飛機附近掠過。物體經過駕駛艙附近時，影片中還能聽見機上人員驚訝的反應。不過，由於影片缺乏精確的位置、距離及尺寸等資訊，目前無法確認黑色物體究竟距離飛機多近，也無法判斷是否真的對航班構成碰撞風險。影片之後由墨西哥一名以「Extraterrestre」為名的UFO研究者發布至X。他聲稱，影像是由墨西哥一家知名航空公司的飛行員拍攝後轉交給他，但並未公布航空公司及飛行員身分。影片曝光後累積近5萬次觀看，引起不少網友猜測。有人認為可能只是特殊形狀的氣球，也有人提出無人機、光線反射或其他空中物體等可能性；也有網友質疑影片真實性。截至目前，尚無航空主管機關證實這起目擊事件，也沒有官方對畫面中的物體作出辨識，因此其真實身分仍不得而知。值得注意的是，這並非今年首度有墨西哥飛行員拍到類似「鑽石型」不明物體。今年7月，墨西哥米卻肯州（Michoacán）上空也曾出現外型相近的黑色物體，同樣沒有獲得官方解釋。墨西哥近期也陸續傳出多起不明空中現象，包括首都上空出現神秘光點，以及韋拉克魯斯州（Veracruz）塞羅阿蘇爾（Cerro Azul）有人拍到發光物體等。不過「UFO」或「不明飛行物」僅代表當下無法辨識物體身分，並不等同於外星飛行器。過去許多不明空中現象最終被證實與氣球、無人機、航空器或其他自然及人為因素有關。