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2026年日本名古屋亞洲運動會水上運動游泳項目正式點燃戰火！由總教練李澄峯領軍的中華游泳代表隊，今（20）日在賽場上展現平時訓練的成果，其中備受矚目的好手王星皓、傅堃銘與女將韓安齊皆在各自的分組賽事中奮力拚戰，為中華隊爭取最高榮譽。在男子200公尺個人混合式賽事方面，中華隊雙雄王星皓與傅堃銘分別在不同的分組中出賽，皆游出2分01秒的優異水準。傅堃銘在競爭激烈的組別中，面對上屆奧運金牌得主、中國名將汪順（2分00秒04）及韓國好手金志勳（2分00秒06）等強敵，傅堃銘展現極佳的抗壓性，最終繳出2分01秒63 的佳績，以極微小的差距排名分組第4。王星皓在另一組賽事中，王星皓發揮穩健的實力，游出2分01秒70的成績。他僅落後該組第一名的日本地主好手松下知之（1分58秒56），成功力退中國選手謝以忱（2分01秒72）與越南好手，強勢拿下分組第2名。王星皓的最佳紀錄是男子200公尺個人混合式的1分59秒44，這也是台灣全國紀錄。在女子組200公尺蝶式賽事部分，中華隊女將韓安齊同樣面臨亞洲列強的挑戰。同組對手包含中國選手常墨涵（2分10秒67）及韓國選手金潤熙（2分11秒09）等人。韓安齊在比賽中緊咬領先群，最終以2分13秒36 的成績觸壁，與該組首名的時間差距僅約2.69秒，以分組第5名作收，展現出不俗的競技狀態。至於女子50公尺蛙泳，游出31.62的成績，排名分組第2；邱羿臻則是32.19的成績，排名分組第3，兩人都取得晉級成績。本屆亞運中華游泳代表隊陣容堅強，教練團由總教練李澄峯領軍，搭配王耀偉、黃智勇、陳怡仲、許志傑等教練共同指導。在接下來的賽程中，中華隊還將有多名優秀選手陸續登場，包含「台灣蝶王」王冠閎、仰式好手莊沐倫，以及黃育騰、楊宇翔、張喬禕、蔡睿紘、張愷岳、林怡成等男子選手；女子選手方面則有邱羿臻、張雅佳、林姵彣、劉姵吟等人將出戰。