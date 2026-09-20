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▲池昌旭在《挑情醜聞》中與Nana床戰，他一度背部全裸入鏡，讓粉絲震驚。（圖／翻攝自Netflix）

▲池昌旭在《于氏王后》中，也有與鄭柔美拍攝激情戲。（圖／翻攝自百度百科）

Netflix限制級韓劇《挑情醜聞》18日開播，一口氣將8集全部上架，讓觀眾看得超過癮，精采劇情也引發討論。不少人被池昌旭與Nana（林珍兒）的全裸床戲嚇到，直呼男神風格變了，但其實這並非池昌旭首度出演19禁（韓國分級）韓劇。2024年播出的《于氏王后》池昌旭也大膽裸露，還讓只穿丁字褲的宮女含著冰塊為他冰敷療傷，畫面相當重口味。池昌旭在《挑情醜聞》飾演一名花花公子「趙元」，風流無度的個性，讓他在女性之間流連忘返，也因此與多女發生關係，激情場面讓人看了臉紅心跳。第7集時，池昌旭更與Nana飾演的寡婦「安熙妍」偷情床戰，兩人全都脫到一絲不掛，池昌旭背部全裸，就連屁股都被看光，讓觀眾直呼衝擊力超強。粉絲也因此熱烈討論：「池昌旭這次真的有嚇到我」、「太刺激了吧，有必要犧牲到這種程度嗎」、「池昌旭身材真的很好，看得我好害羞」、「那個屁股直接跑出來欸，Nana也完全沒穿衣服，不敢想像他們現場怎麼拍的」，更有人無助吶喊：「還我清純boy，看完《挑情》後，再也無法面對池昌旭其他戲」。而這其實並非池昌旭第一次拍19禁作品，他主演的古裝劇《于氏王后》2024年開播，當時的分級也是限制級，除了因為劇中有血腥殺戮的場面外，也因有不少裸露畫面，無法擺在闔家觀賞的時段播出。池昌旭在《于氏王后》飾演高句麗二王子「高男武」，後來成為國王，為了保護王后不被忌妒傷害，他將自己包裝成沉迷女色的君王。從戰場上回來後，立刻找了3名宮女為他冰敷療傷，他自己脫到只剩重要部位蓋一塊布，宮女們則渾身赤裸只穿丁字褲，不僅手中拿著冰塊，嘴巴也含著冰塊，要幫君王降溫。這場面當時也讓不少粉絲震驚，認為很不適合池昌旭陽光、帥氣的形象，但也因為這段大尺度畫面，衝高《于氏王后》第1集收視率。另外在第2集裡，池昌旭也出現在鄭柔美的幻想中，與她發生關係，當時鄭柔美同樣露點，為作品犧牲，與她對戲的池昌旭則憑藉這個霸道君王的形象就此轉型，演技也變得更加成熟、有層次。