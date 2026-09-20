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▲芝芝下線後看到直播內容抖內70元澄清：「分手不是我提的，明明是我問你說你是不是想分手？你說對。」（圖／多米多羅YT）

YouTuber多米多羅與女友芝芝分手，昨（19）日直播對質引來2.4萬人吃瓜，其中芝芝坦言2人吵架雖脫口分手，但之後說好繼續交往，質疑多米多羅邊界感不足。另外，芝芝為了澄清分手細節還抖內70元留言，強調：「分手不是我提的。」值得一提的是，多米多羅突然一改輕浮態度，坦承沒有邊界感，並向芝芝道歉，讓不少粉絲看了錯愕直呼：「這70元要拿回來」、「真的應該把芝芝抖內的全部還給她。」多米多羅與芝芝的分手風波鬧得沸沸揚揚，昨日兩人透過直播語音通話公開分手經過、交往期間的問題等。其中，多米多羅表示雙方並非「斷崖式分手」，兩人早在6月時就鬧過分手，關係一直存在問題，所以後來提出分開並不突然。芝芝則反駁，彼此爭吵隔天就已經和好，7月還一起到大阪旅遊，並約定9月20日見面再談，關係尚未正式結束。值得一提的是，芝芝下線後直播未馬上結束，仍開放call in讓網友問答、討論，不少粉絲也留言力挺他，而多米多羅回應表示自己早就想分手，只是礙於對方準備開刀不想讓芝芝有不好的情緒，因此決定等到術後才正式提出分手，更說：「我當時順著她的話說，不是我提（分手）的是她提的。」對此，芝芝看到直播內容後抖內70元澄清：「分手不是我提的，明明是我問你說你是不是想分手？你說對。」多米多羅結束直播後爭議持續延燒，今凌晨他再度透過影片進一步說明與前女友的往來，並向芝芝道歉，多米多羅坦承與芝芝交往期間，仍讓前女友借住、也保留對方的捏臉照及居家清涼照，確實缺乏邊界感，為自己的行為以及直播中的表現造成不好的示範，向芝芝與大眾道歉。對此，網友們則傻眼說：「這70元要拿回來」、「真的應該把芝芝抖的全部還給她」、「男生好像都會問這個問題，然後就說分手都是女生提的?」、「進來call in的都是買會員的粉絲，完全提油救火」、「沒想到還要花70元才能澄清」、「給7塊我都覺得對不起上班賺錢的自己」、「這場直播根本災難。」