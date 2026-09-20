iPhone 18 Pro開賣就降價，地標網通頂規款便宜3910元 比好市多再省609元，蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max於9月18日在台灣正式開賣，通路隨即祭出降價優惠，地標網通宣布，頂規iPhone 18 Pro Max 2TB從原價93900元降至89990元，現省3910元，不只低於蘋果官方售價，也比好市多線上價格便宜609元。不過，地標優惠價僅適用於門市現金單筆付清，刷卡或分期價格可能不同。
iPhone 18 Pro Max頂規先降價、比好市多再便宜609元
根據地標網通活動官網，iPhone 18 Pro目前只有頂規2TB推出空機折扣，原價93900元降至89990元，直接現省3910元，其餘機型及容量均維持原價。實際比對好市多線上購物也販售的iPhone 18 Pro Max 2TB，售價為90599元，比蘋果官方價格便宜3301元，若以相同容量直接比較，地標網通89990元的售價再比好市多少609元。
3款手機殼加購價990元、優惠至9月30日
地標網通同步推出iPhone 18 Pro系列開賣禮，即日起至9月30日晚間9時30分止。購買新機可用990元加購指定手機殼，包括原價1280元的犀牛盾Clear MagSafe手機殼、原價1680元的UAG磁吸耐衝擊手機殼，以及原價1290元的AIRMOR SKIN PRO手機殼。
舊換新最高折46500元、門市協助舊機資料轉移
想進一步降低購機負擔，也可搭配舊機回收或電信門號方案。地標網通表示，iPhone 17系列舊機最高可折抵46500元，iPhone 16系列最高折31000元、iPhone 15系列最高折21000元。Android手機也能參加舊換新，其中Samsung S26系列最高折抵33500元、Google Pixel 10系列最高折32000元、Samsung Galaxy折疊7系列最高折31000元。
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根據地標網通活動官網，iPhone 18 Pro目前只有頂規2TB推出空機折扣，原價93900元降至89990元，直接現省3910元，其餘機型及容量均維持原價。實際比對好市多線上購物也販售的iPhone 18 Pro Max 2TB，售價為90599元，比蘋果官方價格便宜3301元，若以相同容量直接比較，地標網通89990元的售價再比好市多少609元。
地標網通同步推出iPhone 18 Pro系列開賣禮，即日起至9月30日晚間9時30分止。購買新機可用990元加購指定手機殼，包括原價1280元的犀牛盾Clear MagSafe手機殼、原價1680元的UAG磁吸耐衝擊手機殼，以及原價1290元的AIRMOR SKIN PRO手機殼。
舊換新最高折46500元、門市協助舊機資料轉移
想進一步降低購機負擔，也可搭配舊機回收或電信門號方案。地標網通表示，iPhone 17系列舊機最高可折抵46500元，iPhone 16系列最高折31000元、iPhone 15系列最高折21000元。Android手機也能參加舊換新，其中Samsung S26系列最高折抵33500元、Google Pixel 10系列最高折32000元、Samsung Galaxy折疊7系列最高折31000元。