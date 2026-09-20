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90年代大型電玩經典回歸！吸塵器就是你的武器

▲《吸塵器小子：回憶錄》新增全新關卡與Boss，玩家依舊能用吸塵器吸入怪物再發射攻擊。（圖／翻攝自傑仕登）

▲重製版新增「Boss Rush Mode」，玩家可連續挑戰不同Boss，考驗操作與生存能力。（圖／翻攝自傑仕登）

多30關還能連打 Boss！生存、排行榜模式全加入

▲《吸塵器小子》經典街機模式同步收錄，保留當年熟悉的像素畫面與雙人玩法。（圖／翻攝自傑仕登）

▲遊戲也完整收錄1992年推出的Game Boy版，讓老玩家重溫黑白掌機畫面。（圖／翻攝自傑仕登）

12月17日開賣！限定版收原聲帶、老街機傳單

▲限定版收錄特製 BOX、原聲帶、迷你美術書、街機廣告傳單與收藏小卡等內容，首批另送壓克力鑰匙圈。（圖／翻攝自傑仕登）

90年代大型電玩經典回來了！1991年推出的動作遊戲《吸塵器小子》將推出全新重製版《吸塵器小子：回憶錄》（TUMBLEPOP: MEMORIES），玩家熟悉的「用吸塵器把怪物吸進去，再整團丟出去」玩法完整回歸，還一次加入30個全新關卡、新敵人及Boss。遊戲預計12月17日登上Nintendo Switch，支援繁體中文，一般版售價980元、限定版1980元。《吸塵器小子》最早由 Data East 於1991年推出，玩家手上的武器不是刀劍或槍械，而是一台超強吸塵器，可以直接把場上的怪物吸進去，再將吸到的敵人一次發射出去攻擊其他怪物，形成相當有特色的「吸入、發射」循環。遊戲當年以簡單直覺的操作、雙人合作及節奏快速的關卡受到不少大型電玩玩家喜愛；隔年也推出 Game Boy 版本。這次《吸塵器小子：回憶錄》由曾開發《雪人兄弟 Special》的 CRT GAMES 負責製作，除了重新打造畫面及操作，也把原版街機與1992年 Game Boy 版本一起收錄，老玩家可以直接重溫當年的玩法。重製版原有100個關卡之外，另外新增30個新關卡，以及全新敵人與 Boss。玩法也比原版更多，包括不能接關、一路挑戰極限的「Survival Mode」、連續挑戰 Boss 的「Boss Rush Mode」，以及能與其他玩家拚分數的 Hi-Scoreboard 排行榜。另外還有改成橫向捲軸闖關玩法的「Tum Tum Mode」，以及收錄經典圖片、當年宣傳傳單等內容的Gallery 畫廊模式；遊戲支援1至2人遊玩，Game Boy 版則為單人模式。《吸塵器小子：回憶錄》預計12月17日於 Nintendo Switch 推出實體版，一般版建議售價980元，限定版1980元，遊戲支援繁體中文、簡體中文、日文、英文、韓文等多國語言。限定版將收錄遊戲軟體、限定版特製 BOX、B5 大型電玩廣告傳單、4款收藏小卡、遊戲原聲帶、英文版說明書及迷你美術書；首批購買玩家另可獲得壓克力鑰匙圈，目前通路也已陸續開放預購。🟡《吸塵器小子：回憶錄》遊戲資訊📌 發售日期：2026年12月17日📌 平台：Nintendo Switch📌 類型：平台動作遊戲📌 遊戲人數：1～2人，Game Boy版為1人📌 一般版：980元📌 限定版：1980元📌 中文：支援繁體中文、簡體中文📌 開發：CRT GAMES📌 發行：DAEWON MEDIA📌 台灣代理：傑仕登