我是廣告 請繼續往下閱讀

YouTuber多米多羅與芝芝分手風波持續延燒，他20日深夜發布道歉影片，除了針對直播對質時讓芝芝落淚、自己卻在通話結束後笑出來致歉，也首度說明與前女友接觸的完整經過。他坦言，和芝芝交往期間，曾讓前女友到日本借住自己家，兩人雖然分房睡，卻留下捏臉合照及女方「居家清涼照」，內容曝光再度引爆網友怒火，連愛莉莎莎都留言：「扯到覺得是反串。」多米多羅表示，他在去年初與前女友退回朋友關係，當時便答應對方，若8月到日本旅遊，可以借住他的住處。不過，他在7月認識芝芝，兩人討論交往可能時，他也主動告知先前已答應讓前女友借住，甚至曾提出「或許交往可以等到借住結束後」。多米多羅稱，芝芝最後仍接受兩人先交往，也同意讓前女友依照原定計畫借住，但條件是多米多羅必須先介紹兩人認識，因此3人一開始彼此都認識。然而前女友實際入住後，多米多羅不僅與對方拍下捏臉照，手機內還留有前女友穿著清涼居家服的照片，讓芝芝相當不舒服。多米多羅強調，他與前女友當時分房睡，沒有發生任何肉體關係，但也承認自己的行為確實缺乏邊界感。多米多羅透露，芝芝發現相關照片後感到不開心，他也有照女方要求封鎖前女友；但兩人在吵架的時候，他又一度將前女友解封，導致芝芝更加沒有安全感。他為此道歉表示：「我真的很對不起，雖然我沒有辦法證明，但我真的在交往期間，沒有跟別人發展任何戀愛關係與肉體關係。」他認為自己並未劈腿，至於直播時被拍到在芝芝掛斷電話後笑出來，多米多羅也解釋，當時只是感到無奈，不知道該如何表達情緒。道歉影片曝光後，有網友整理整起事件，直言對多米多羅「缺乏社會化的程度感到震驚」，認為一般人在有新女友後，便會主動取消讓前任借住的安排，而不是讓現任女友被迫接受。該網友也質疑，多米多羅以「分房睡、沒有肉體關係」自清，卻無法解釋為何會留下貼臉照及居家清涼照，形容整段說法宛如「兩害相權取其輕」，甚至酸前女友若遭拒絕，也不可能強行入住，「又不是特級咒靈」。愛莉莎莎看完同樣留言：「扯到覺得是反串。」其他網友也紛紛留言：「交往期間讓前任一起住，還拍捏臉照跟清涼照到底是什麼」、「把女生逼到安全感崩潰，再怪女方控制欲強」、「原來他自己才是公關災難教科書」、「他家是Airbnb嗎？怎麼前女友去日本都要借住」。不過，多米多羅仍強調，交往期間並未劈腿或與他人發生肉體關係，相關爭議目前仍持續延燒。