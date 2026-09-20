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喊話新竹縣支持者全力支持

竹北市長選舉藍白合作破局後，新竹縣藍白關係持續緊張，外界關注是否「藍白切」效應會進一步外溢至其他縣市選情？民眾黨創黨主席柯文哲日前才示警，外溢效應恐1波及新北、高雄、宜蘭等地，並呼籲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文盡快善後。而柯文哲今（20）日再被問到，這1週的外溢效應是否已經止住？他表示，目前看起來「沒有太大的外溢」，但強調選戰千變萬化，「什麼事情都會發生」，仍不能掉以輕心。柯文哲今持續走訪新竹縣，陪同民眾黨議員參選人鍾心渝拜票。談到竹北藍白合作破局後的選情，他表示，政治在很長一段時間中什麼事情都可能發生，真正重要的是事情發生後，有沒有能力、有效率地解決問題。柯文哲進一步表示，「應該兩黨黨主席要下去商量一下怎麼處理」，目前看起來沒有太大的外溢，「但是那選戰千變萬化」，尤其竹北選戰不可能要求雙方「不准講對方壞話、不准做什麼動作」，因此任何新的衝突都可能讓情勢再度升高。柯文哲還以第一次世界大戰為例，形容原本只是一場暗殺事件，最後卻因國與國相繼宣戰而擴大，「後來事情就亂掉」，因此強調政治攻防仍應謹慎處理。至於新竹縣議員選情，柯文哲表示，民眾黨在新竹縣提名多名議員參選人，希望支持者在各選區集中選票，全力支持黨籍候選人。他也表示，希望藉此替台灣政治帶來不同於藍綠對抗的新氣象，「給自己一個機會，也是給台灣一個新的機會」。