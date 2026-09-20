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前多倫多暴龍隊傳奇控球後衛洛瑞（Kyle Lowry）在今年夏天以「一日合約」正式以暴龍球員身分退休後，多倫多於本週末（19日）為他舉辦了盛大的「凱爾的街區派對（Kyle's Block Party）」。活動中不僅有大批死忠球迷與前隊友齊聚一堂，多倫多市長更驚喜頒發「市鑰」表彰他的貢獻。而最令球迷驚喜的，莫過於現場揭曉的洛瑞專屬雕像——竟然真的就是一隻穿著7號球衣的「暴龍」！這場免費的街區派對在暴龍主場豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）外的「侏羅紀公園（Jurassic Park）」舉行，吸引了約1,500名球迷共襄盛舉。儘管洛瑞並非隊史得分王或出賽王，天賦也比不上雷納德（Kawhi Leonard）或卡特（Vince Carter），但他憑藉著堅韌的拚勁與領導力，帶領球隊奪下2019年隊史首座總冠軍，被球迷與同儕公認為「史上最偉大的暴龍球員（GROAT, Greatest Raptor of All Time）」。包含德羅展（DeMar DeRozan）、格林（Danny Green）、范弗利特（Fred VanVleet）、邁爾斯（C.J. Miles）等多位前隊友皆出席了周末的慶祝活動。曾在2019年與洛瑞一同奪冠的格林大讚：「他是聯盟中最好的球員之一，以他這樣的身高能打20年，是我遇過最棒的隊友之一。我絕不會錯過這個慶祝活動。」而洛瑞生涯最親密的戰友德羅展則感性地說：「能來這裡慶祝對我來說意義重大。他絕對是史上最偉大的暴龍球員，他為這座城市所做的事情令人驚嘆。」活動進行中，多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）驚喜現身，頒發了多倫多市鑰給洛瑞。鄒至蕙表示：「洛瑞給了多倫多一個永遠珍藏的記憶，2019年的冠軍讓整座城市團結在一起。他不僅在球場上付出，更透過他的基金會幫助有需要的兒童與家庭。你將永遠是個暴龍人，永遠是個冠軍。」此外，市長也宣布將7月7日訂為多倫多市的「凱爾·洛瑞日（Kyle Lowry Day）」。除了市鑰之外，暴龍球團也在現場揭幕了一座向洛瑞致敬的雕像。有趣的是，這座雕像並非洛瑞本人的銅像，而是暴龍隊吉祥物穿著洛瑞經典的7號球衣，這座獨具巧思的「暴龍雕像」立刻成為全場焦點與熱議話題。面對球迷、隊友與城市的熱情，洛瑞謙虛地表示：「我感到非常榮幸。這個街區派對是我最想辦的活動之一，我想向球迷們表達我的愛，因為他們代表了一切。如果沒有他們，我的籃球生涯是不可能實現的。我付出了我的血、汗、淚，這一切都是為了確保能給球迷們最好的表現。」當現場球迷熱情高喊「再打一年」時，洛瑞笑著回應：「很棒的口號，我很喜歡，但這不會發生的。」他鼓勵球迷繼續做全聯盟最棒的粉絲，並期待未來球隊能再次奪冠。暴龍球團先前已宣布，洛瑞的7號球衣將於2027年1月10日正式高掛在豐業銀行體育館的上空。屆時，他將成為繼卡特（15號）之後，第二位獲得球衣退役殊榮的暴龍球員。這場街區派對，無疑為這位「最強暴龍」的退休巡禮，寫下了最溫馨且難忘的一頁。