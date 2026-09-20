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▲幻藍小熊（如圖）出道短短2年多就獲得金曲獎肯定，希望藉由這個獎能讓更多台灣超有實力的偶像團體被看見。（圖／Hit Fm聯播網提供）

剛拿下第37屆金曲獎「最佳演唱組合」的女團GENBLUE幻藍小熊，近日推出全新單曲〈夜市王〉，「雞排舞」掀起cover熱潮，包括小鐘、鼓鼓（呂思緯）、派翠克等人都在跳。近日，幻藍小熊登上Hit Fm聯播網節目，興奮表示：「看到超多歌迷跟網友cover雞排舞影片相當開心，希望有更多人來參與挑戰！」並許願如果天后Jolin可以拍challenge影片，她們一定會開心到瘋掉。幻藍小熊全新單曲〈夜市王〉MV點閱率表現亮眼，目前已突破400萬觀看人次，MV中的「雞排舞」融合許多逛夜市的動作元素，完全融入在地文化，並在網路上掀起cover熱潮。對此，幻藍小熊表示：「看到超多歌迷跟網友cover雞排舞影片相當開心，希望有更多人來參與挑戰。」把台灣獨特的在地夜市文化推向國際舞台，透過洗腦歌曲做起美食外交，打破語言隔閡，讓全世界一起感受最道地的台味魅力。節目主持人木木問到有沒有希望哪位明星可以來跳雞排舞？幻藍小熊許願：「如果Jolin前輩可以拍challenge影片，她們一定會開心到瘋掉！」幻藍小熊2023年自選秀節目《未來少女》成團，隔年進軍韓國正式出道，發行作品攻上各大音樂節目舞台，並獲得KPOP新人賞肯定，出道短短2年多就獲得金曲獎肯定。遭問會不會同時也有壓力存在？幻藍小熊說，這應該是她們目前人生最美好的一天，現在想到還是會笑！隊長XXIN表示，幻藍小熊是近期第一組獲得最佳演唱組合獎的新人唱跳團體，其實在享受這份榮耀的同時，責任感與壓力也共存，除了她們，還有很多新生代團體非常優秀，因此希望藉由這個獎能讓更多台灣超有實力的偶像團體被看見。至於團體未來有何目標？幻藍小熊直言，得獎後她們首先想做的就是創作音樂，「唯有不斷推出好作品才能持續被聽見，所以在創作這方面」，團員們都很努力鑽研學習，打造專屬於幻藍小熊的特色音樂，希望下一次，可以用自創音樂作品再次步上金曲獎殿堂。另外，團員也想繼續打響海外知名度，將音樂拓展到國際，未來目標放眼世界巡迴演唱會！