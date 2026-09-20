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寶可夢30週年大型慶祝活動「PokéXciting!」 國慶連假登場

▲台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」是粉紅色泡泡頭。（圖／記者朱永強攝）

▲「Pokexciting！皮卡丘」將進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們共度開心的夜晚。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲台北市信義區附近設置POKÉGENIC打卡點。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲現場將販售台北限定版「Pokexciting！皮卡丘」。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

《Pokémon GO》與「PokéXciting!」連動活動

▲寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》也在「PokéXciting! in 台北」舉行連動活動。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲台北「GO集章趣」地圖。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲《Pokémon GO》在「PokéXciting!」活動提供「GO集章趣」活動。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

▲《Pokémon GO》現場設置攤位，玩家有機會得到主題貼紙、主題紀念相框。（圖／翻攝自寶可夢30週年官網）

「PokéXciting! in 台北」交通資訊

寶可夢迎來別具意義的「30週年」，官方在亞洲舉辦巡迴慶典「PokéXciting!」，其中台北場將於2026年國慶連假（10月10日到10月11日）在信義區香堤大道廣場登場！訓練家們都能免費參加，《NOWNEWS》在本文整理「PokéXciting!」活動亮點、粉紅皮卡丘亮相資訊、寶可夢大遊行與夜間DJ秀等內容，以及《Pokémon GO》連動活動，包括「GO集章趣」、現場攤位、可遇見的限定皮卡丘等資訊。1996年首款《寶可夢》（Pokémon）系列遊戲在Game Boy推出，到今年正式迎來30週年，The Pokémon Company將在台灣展開一系列慶祝活動，最受矚目的就是線下實體大型慶典「PokéXciting!」，該活動將在亞洲五大城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北舉辦，「PokéXciting! in 台北」於10月10日、10月11日雙十國慶登場，訓練家們都能免費入場參加。2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）免費台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。寶可夢將出現在眾人面前，配合音樂列隊前進，帶來令人雀躍又感動的遊行。在遊行中，大家可以近距離看著寶可夢們，享受派對的歡樂氣氛。台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」相關商品，也會在現場販售。寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》也在「PokéXciting! in 台北」舉行連動活動，不僅有「GO集章趣」、遊戲加碼內容，訓練家還可以在遊戲中遇見台北限定「Pokexciting！皮卡丘」，除了線上活動，活動現場也設有《Pokémon GO》攤位，訓練家們有機會獲得貼紙、主題紀念相框等。只要在活動期間，於活動會場附近開啟《Pokémon GO》，就能找到活動指定的寶可補給站，蒐集活動圖章，活動現場共設置2項「GO集章趣」活動。📍台北的 「GO集章趣」：只要在2026年10月10日到2026年11月11日，在台北信義區「PokéXciting! in 台北」會場設有「GO集章趣」，包含妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。📍橫跨亞太地區的「GO集章趣」：2026年9月12日到2029年9月11日，到台北在內的「PokéXciting!」舉辦城市（馬來西亞吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷）指定地點，就能得到總計5款的特別圖章，在現場完成收集，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。訓練家可在現場得到免費的限時調查課題、活動主題田野調查，以及與活動主題寶可夢「PokéXciting!皮卡丘」相遇，還有包含「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰。另外，玩家在遊戲中旋轉寶可補給站的轉盤時，獲得的XP加倍，交換寶可夢所需的星星沙子減半，訓練家可以額外進行2次特殊交換，誘餌模組持續時間延長為1小時。2026年10月10日到2026年10月11日，每日11:00到19:00，只要收集「GO集章趣」中3個以上的圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張，出示遊戲畫面，即可自行列印帶有「《Pokémon GO》PokéXciting! 主題框」的照片，皆為數量有限，贈完為止。目前活動尚未公布相關交通管制措施，但建議民眾儘量搭乘大眾交通工具前往活動會場，以免塞車、找不到停車位，讓出遊興致大打折扣。板南線「市政府站」：由3號出口出站，步行約3至5分鐘，穿過微風信義或沿松高路即可抵達。淡水信義線「台北101/世貿站」：由4號或5號出口 出站，步行約6至8分鐘往信義路五段與松智路方向即可到達。公車搭乘 20、28、46、202、266、270、281、284、611、612、藍5、藍10、市民小巴7等路線，至「市政府站」、「信義行政中心（松仁）」或「臺北市政府（市府）」站下車，步行抵達。鄰近設有松壽廣場地下停車場及各大百貨附設停車場，如新光三越A8／A9／A11、遠百信義A13、微風南山等。