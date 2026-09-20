寶可夢迎來別具意義的「30週年」，官方在亞洲舉辦巡迴慶典「PokéXciting!」，其中台北場將於2026年國慶連假（10月10日到10月11日）在信義區香堤大道廣場登場！訓練家們都能免費參加，《NOWNEWS》在本文整理「PokéXciting!」活動亮點、粉紅皮卡丘亮相資訊、寶可夢大遊行與夜間DJ秀等內容，以及《Pokémon GO》連動活動，包括「GO集章趣」、現場攤位、可遇見的限定皮卡丘等資訊。
寶可夢30週年大型慶祝活動「PokéXciting!」 國慶連假登場
1996年首款《寶可夢》（Pokémon）系列遊戲在Game Boy推出，到今年正式迎來30週年，The Pokémon Company將在台灣展開一系列慶祝活動，最受矚目的就是線下實體大型慶典「PokéXciting!」，該活動將在亞洲五大城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北舉辦，「PokéXciting! in 台北」於10月10日、10月11日雙十國慶登場，訓練家們都能免費入場參加。
活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）
入場費用：免費
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍夜間舞台秀： 「Pokexciting！皮卡丘」進行夜間特別舞台秀，搭配音樂、燈光，讓玩家們一起感受皮卡丘的可愛魅力。
📍POKÉGENIC打卡點： 信義區的街頭小巷將隱藏各種經典寶可夢的裝飾，等待玩家們四處探索、捕捉合影。
📍寶可夢遊行：寶可夢將出現在眾人面前，配合音樂列隊前進，帶來令人雀躍又感動的遊行。在遊行中，大家可以近距離看著寶可夢們，享受派對的歡樂氣氛。
📍限定周邊販售：台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」相關商品，也會在現場販售。
活動網址：https://tw.portal-pokemon.com/30th/topics/pokexciting_news0/
《Pokémon GO》與「PokéXciting!」連動活動
寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》也在「PokéXciting! in 台北」舉行連動活動，不僅有「GO集章趣」、遊戲加碼內容，訓練家還可以在遊戲中遇見台北限定「Pokexciting！皮卡丘」，除了線上活動，活動現場也設有《Pokémon GO》攤位，訓練家們有機會獲得貼紙、主題紀念相框等。
GO集章趣：只要在活動期間，於活動會場附近開啟《Pokémon GO》，就能找到活動指定的寶可補給站，蒐集活動圖章，活動現場共設置2項「GO集章趣」活動。
📍台北的 「GO集章趣」：只要在2026年10月10日到2026年11月11日，在台北信義區「PokéXciting! in 台北」會場設有「GO集章趣」，包含妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
📍橫跨亞太地區的「GO集章趣」：2026年9月12日到2029年9月11日，到台北在內的「PokéXciting!」舉辦城市（馬來西亞吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷）指定地點，就能得到總計5款的特別圖章，在現場完成收集，就能遇見擁有紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
遊戲加碼內容：訓練家可在現場得到免費的限時調查課題、活動主題田野調查，以及與活動主題寶可夢「PokéXciting!皮卡丘」相遇，還有包含「妙蛙花」、「噴火龍」與「水箭龜」的超極巨化對戰。另外，玩家在遊戲中旋轉寶可補給站的轉盤時，獲得的XP加倍，交換寶可夢所需的星星沙子減半，訓練家可以額外進行2次特殊交換，誘餌模組持續時間延長為1小時。
現場活動：2026年10月10日到2026年10月11日，每日11:00到19:00，只要收集「GO集章趣」中3個以上的圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張，出示遊戲畫面，即可自行列印帶有「《Pokémon GO》PokéXciting! 主題框」的照片，皆為數量有限，贈完為止。
活動官網：https://pokemongo.com/zh-Hant/news/event-taipei-30th-anniversary-2026
「PokéXciting! in 台北」交通資訊
目前活動尚未公布相關交通管制措施，但建議民眾儘量搭乘大眾交通工具前往活動會場，以免塞車、找不到停車位，讓出遊興致大打折扣。
搭捷運
板南線「市政府站」：由3號出口出站，步行約3至5分鐘，穿過微風信義或沿松高路即可抵達。
淡水信義線「台北101/世貿站」：由4號或5號出口 出站，步行約6至8分鐘往信義路五段與松智路方向即可到達。
搭公車
公車搭乘 20、28、46、202、266、270、281、284、611、612、藍5、藍10、市民小巴7等路線，至「市政府站」、「信義行政中心（松仁）」或「臺北市政府（市府）」站下車，步行抵達。
開車、停車資訊
鄰近設有松壽廣場地下停車場及各大百貨附設停車場，如新光三越A8／A9／A11、遠百信義A13、微風南山等。
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1996年首款《寶可夢》（Pokémon）系列遊戲在Game Boy推出，到今年正式迎來30週年，The Pokémon Company將在台灣展開一系列慶祝活動，最受矚目的就是線下實體大型慶典「PokéXciting!」，該活動將在亞洲五大城市馬來西亞的吉隆坡、新加坡、菲律賓馬尼拉、泰國曼谷及台北舉辦，「PokéXciting! in 台北」於10月10日、10月11日雙十國慶登場，訓練家們都能免費入場參加。
活動日期： 2026 年 10 月 10 日（六）～ 10 月 11 日（日）
入場費用：免費
活動地點： 台北市信義區香堤大道廣場及其鄰近地區
活動亮點：
📍台北限定「PokéXciting! 皮卡丘」：官方為五大主辦城市設計了專屬代表色，台北場正是超萌的粉紅色泡泡頭裝扮！這隻充滿派對活力的皮卡丘將引領全場。
📍限定周邊販售：台北限定的「Pokexciting！皮卡丘」相關商品，也會在現場販售。
《Pokémon GO》與「PokéXciting!」連動活動
寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》也在「PokéXciting! in 台北」舉行連動活動，不僅有「GO集章趣」、遊戲加碼內容，訓練家還可以在遊戲中遇見台北限定「Pokexciting！皮卡丘」，除了線上活動，活動現場也設有《Pokémon GO》攤位，訓練家們有機會獲得貼紙、主題紀念相框等。
📍台北的 「GO集章趣」：只要在2026年10月10日到2026年11月11日，在台北信義區「PokéXciting! in 台北」會場設有「GO集章趣」，包含妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、皮卡丘與快龍的5款圖章。集滿全部5款圖章，能獲得遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。
現場活動：2026年10月10日到2026年10月11日，每日11:00到19:00，只要收集「GO集章趣」中3個以上的圖章，就能領取「《Pokémon GO》PokéXciting! 活動主題貼紙」一張，出示遊戲畫面，即可自行列印帶有「《Pokémon GO》PokéXciting! 主題框」的照片，皆為數量有限，贈完為止。
「PokéXciting! in 台北」交通資訊
目前活動尚未公布相關交通管制措施，但建議民眾儘量搭乘大眾交通工具前往活動會場，以免塞車、找不到停車位，讓出遊興致大打折扣。
搭捷運
板南線「市政府站」：由3號出口出站，步行約3至5分鐘，穿過微風信義或沿松高路即可抵達。
淡水信義線「台北101/世貿站」：由4號或5號出口 出站，步行約6至8分鐘往信義路五段與松智路方向即可到達。
搭公車
公車搭乘 20、28、46、202、266、270、281、284、611、612、藍5、藍10、市民小巴7等路線，至「市政府站」、「信義行政中心（松仁）」或「臺北市政府（市府）」站下車，步行抵達。
開車、停車資訊
鄰近設有松壽廣場地下停車場及各大百貨附設停車場，如新光三越A8／A9／A11、遠百信義A13、微風南山等。