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東京外國客創新高 新宿一年掃出110噸垃圾

違規擬當場罰數千日圓 觀光區、河岸列重點

澀谷已經開罰！約千人挨罰、外國人占1/4

東京街頭垃圾桶少 旅客可這樣處理垃圾

在店內或店門口吃完外帶食品，使用該店提供的垃圾桶，並依標示分類；但店家垃圾桶原則上僅供處理在該處購買商品所產生的垃圾。

隨身準備小型垃圾袋，暫時收納食物包裝、紙巾及其他廢棄物，再帶回飯店，依館方指示分類丟棄。

車站、百貨公司、商場或大型觀光設施若設有公共垃圾桶，可按照可燃垃圾、寶特瓶、鋁罐等標示分類。

自動販賣機旁的回收箱通常只供投入在販賣機購買的寶特瓶、玻璃瓶或鋁罐，並非一般垃圾桶，不應塞入餐盒、紙杯、塑膠袋或其他雜物。

若不確定該丟在哪裡，可先保留垃圾，再詢問飯店或觀光設施工作人員，切勿將垃圾放在路邊、花圃、公園座椅旁或公共廁所內。

準備前往東京旅遊的民眾要注意了！隨著外國遊客屢創新高，淺草、秋葉原、新宿歌舞伎町等熱門景點及商圈的垃圾問題日益嚴重，東京都正研擬制定全都統一的「禁止亂丟垃圾」條例，並考慮由巡查人員對違規者當場收取數千日圓行政罰款，目標最快2028年度正式上路。綜合讀賣新聞、產經新聞等日媒報導，東京都知事小池百合子18日在東京都議會定期會議發表施政演說時表示，永續觀光發展必須兼顧居民生活，但目前觀光景點及鬧區的垃圾隨意棄置已成為問題，因此將邀集專家討論，包括透過制定條例，尋找能維持城市清潔及舒適環境的有效措施。東京都2025年接待外國旅客達2865萬人，連續3年創下歷史新高。大量遊客帶來觀光商機的同時，垃圾問題也愈來愈明顯，其中淺草、秋葉原及新宿歌舞伎町等遊客密集地區尤其嚴重。數據顯示，新宿鬧區2025年光是道路清掃收集到的垃圾就達110噸，首次突破100噸。東京都另一項調查中，也有超過4成受訪者認為相關問題已經影響日常生活。目前東京都62個區市町村中，超過8成都已有禁止亂丟垃圾的相關條例，其中25個地方政府設有罰則。然而，各地規定並不一致，對外國遊客而言也較難理解，因此東京都希望建立一套全都適用的統一規範。東京都目前討論的方向，是將觀光景點、鬧區，以及經常有人留下烤肉垃圾的河岸等地指定為「重點區域」，安排人員巡邏。一旦發現有人隨意丟棄食品容器、飲料包裝或菸蒂等垃圾，可要求違規者當場繳納數千日圓行政罰款。至於哪些行為及垃圾種類納入規範、罰款金額，以及執法人員如何收取罰款等細節，仍將由專家進一步討論。東京都也考慮將外國旅客繳納的住宿稅，用於支付巡邏及監督人員的人事成本。東京都同時希望從源頭減少垃圾，因此可能在條例中加入業者責任，鼓勵推廣可回收、重複使用的容器，降低一次性包裝造成的廢棄物。日本目前已有11個道縣制定附帶罰則的相關條例，但至今沒有實際裁罰紀錄。東京都因此希望避免條例淪為宣示，將「如何確實執法」列為研議重點。東京都內62個區市町村中，已有超過8成透過地方條例禁止亂丟垃圾，其中25個自治體設有罰則。然而，各地對違規行為及罰則的規定不一，尤其容易讓外國旅客感到混淆。若東京都制定統一規範，將有助建立較一致的執法標準，也向國內外旅客傳達「在東京不得亂丟垃圾」的明確訊息。擁有知名十字路口的澀谷區已率先加強取締，自2026年6月起，依區級條例對亂丟垃圾者收取2000日圓罰鍰。實施以來約有1000人受罰，其中外國人約占四分之一，澀谷區表示，街頭垃圾已出現肉眼可見的減少。澀谷區也要求設置自動販賣機的業者設置寶特瓶等指定容器的回收設施。東京都研擬的新條例則可能進一步納入業者責任，鼓勵餐飲及零售業者採用可重複使用或可回收容器，從源頭減少一次性垃圾。除了垃圾問題，小池百合子也提到，面對東京民宿規範逐步強化，東京都將與各區市及相關機構合作，集中進行營運規則宣導與違規指導。日本街頭垃圾桶相對少見，赴東京旅遊時若產生垃圾，可以參考以下原則：