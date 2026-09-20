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最高12000元誰能領？兩類人符合資格

▲金門縣針對符合戰地政務時期慰助資格的55歲至64歲縣民，每逢春節、端午節及中秋節發放12000元。（圖／翻攝Google Maps）

各縣市中秋禮金發放時間、金額及資格

▲中秋節將至，各縣市陸續發放敬老禮金及弱勢家庭慰問金，讓符合資格民眾安心過節。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2026年中秋節將於9月25日登場，各地方政府陸續發放敬老禮金、低收入戶節慶慰問金及身心障礙者三節慰問金，其中基隆市依規定於節日前5日撥款，今（20）日起可留意帳戶，特定公營事業退休員工最高可領12000元，不過，中秋禮金並非中央政府全民普發，各縣市的金額、資格及發放時間均不同，《NOWNEWS今日新聞》整理相關資訊一次看。此次最高12000元中秋禮金主要有兩類對象，第一類為基隆市特定公營事業退休員工，須於1984年7月30日前領取一次退休金，並符合基隆市設籍、居住等相關規定；第二類則為金門縣戰地政務時期慰助對象，須年滿55歲至64歲，並於戰地政務終止前設籍金門累計滿10年，且當時已年滿16歲。發放時間：9月18日匯入指定帳戶。發放金額：單列一口低收入戶每戶1500元，其餘低收入戶每戶2000元。發放資格：中秋節當日仍具台北市列冊低收入戶資格者，不包括安置於台北市立浩然敬老院者。發放時間：由各區公所於中秋節前5日撥款，9月20日起可留意郵局帳戶。發放金額：一般長者每人3000元；特定軍公教退休人員每人5000元；特定公營事業退休員工每人12000元；符合資格的身心障礙者每人1500元。發放資格：一般敬老慰問金發放對象為年滿65歲長者或年滿55歲原住民，須於2001年11月30日前設籍基隆並持續居住。12000元僅限1984年7月30日前領取一次退休金的特定公營事業退休員工。發放時間：中秋節前由各區公所陸續匯入郵局或農會帳戶。發放金額：符合資格長者每人2500元；列冊低收入戶每戶2000元。發放資格：長者須年滿65歲，原住民年滿55歲，並在桃園市設籍且實際居住滿6個月。發放時間：依新竹縣政府社會處及各鄉鎮市公所公告辦理。發放金額：列冊低收入戶每戶1000元。發放資格：須設籍並實際居住於新竹縣，且符合低收入戶家庭收入、動產及不動產標準。發放時間：各鄉鎮市公所接獲縣府通知後，原則上於5日內完成名冊核對及撥款。發放金額：符合資格的低收入戶每戶1000元。發放資格：符合宜蘭縣低收入戶節日慰問金及社會救助相關規定的第一款低收入戶。發放時間：中秋節前一週陸續匯入指定帳戶，特殊情況者可能改以支票發放。發放金額：每戶1500元。發放資格：設籍台中市並經政府核定列冊的低收入戶，由區公所造冊後送交社會局審核。發放時間：中秋節前由台南市政府社會局匯入指定郵局或農會帳戶。發放金額：每戶1000元。發放資格：中秋節當日仍具台南市列冊低收入戶資格，並符合設籍、實際居住及社會救助相關規定者。發放時間：原則上於9月10日匯入指定帳戶，若遇例假日則提前至工作日辦理。發放金額：每戶2313元。發放資格：設籍並實際居住於高雄市，最近一年在國內居住超過183天，且經市府核定為列冊低收入戶者。發放時間：中秋節前3個工作日發放。發放金額：第一款低收入戶每戶1000元；第二、三款低收入戶每戶800元。發放資格：設籍並實際居住於花蓮縣，且經核定列冊的低收入戶；由政府公費收容安置者原則上不列入發放對象。發放時間：9月16日起委託各金融機構陸續轉帳。發放金額：符合資格的身心障礙者每人3000元。發放資格：設籍澎湖縣滿3年，並於中秋節前90日、即6月28日前領有有效身心障礙證明，且在發放日前未遭註銷者。發放時間：低收入戶由各鄉鎮公所於中秋節前辦理；戰地政務時期慰助金自今年秋節起改為匯入本人土地銀行或郵局帳戶，申請已於9月11日截止。發放金額：列冊低收入戶每戶3000元；符合戰地政務時期慰助資格者每人12000元。發放資格：12000元慰助金限設籍金門、年滿55歲至64歲，並於戰地政務終止前設籍累計滿10年、當時已年滿16歲者。發放時間：原則上於中秋節前一週完成核撥。發放金額：符合資格者每戶2500元。發放資格：連江縣列冊低收入戶、中低收入老人及中低收入身心障礙者等特定弱勢對象，實際名單與條件依連江縣政府當年度公告為準。