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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日特別南下與高雄市長參選人賴瑞隆合體，並向國民黨蔣萬安、柯志恩拋出「雙城辯論」戰帖，而蔣萬安卻反問有沒有跟台南市長參選人陳亭妃講好要「六都大辯論」。沈伯洋今（20）日受訪說，這種以問答問的方式，可能不是大家想聽到的答案。向蔣萬安、柯志恩拋出「雙城辯論」戰帖，而蔣萬安卻反問有沒有跟台南市長參選人陳亭妃講好要「六都大辯論」。沈伯洋坦言，這種以問答問的方式，覺得大家都聽得出來，但是其實回答問題沒有這麼困難。沈伯洋說，辯論一對一這是最基本、最基本的，兩個人互相針對市政辯論，整個台灣的發展跟每個城市間的分工合作其實也很重要，所以除了了解自己城市的優勢、劣勢外，對於別的城市的優勢、劣勢，其實應該可以納入到討論的範圍，如果沒有辦法回答這些問題，然後只會一直問說到底誰答應了沒、到底誰問了沒？「大家想聽的不是這樣的答案」。