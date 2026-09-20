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▲颱風豪雨應變時期，捷運局檢視樹木加固。（圖／高市府捷運局提供）

▲龍貓隧道。（圖／高市府捷運局提供）

▲安裝傾斜儀以科技監測樹木。（圖／高雄市政府提供）

高雄輕軌沿線一棵棵茂盛大樹，不僅是城市珍貴的綠色資產，更是市民共同的生活記憶。高雄輕軌沿線雨豆樹及小葉欖仁共計453棵，其中雨豆樹273棵、小葉欖仁180棵。從輕軌工程規劃、施工到通車後營運維護，捷運局始終秉持愛樹、護樹理念，在兼顧軌道建設、行車安全及都市景觀下，最大程度保留既有樹木，並透過日常巡檢、科技監測、專家指導及防颱加固等多重措施，持續守護輕軌綠色廊道。也打造了高雄美麗地標「龍貓隧道」、「綠巨人隧道」。捷運局指出，高雄輕軌建設的護樹工作，從工程階段就已展開，以最大程度保留及維護既有樹木，採「以站就樹」，配合既有雨豆樹位置調整車站及相關設施，其中C27灣仔內站更於頂棚設計樹洞，讓樹木與車站共存，成為全台唯一樹洞車站。捷運局表示，護樹工作並不因工程完工而停止，自營運以來，除責成高雄捷運公司落實每日沿線步巡與車巡，查看樹木狀況，掌握整體樹況，發現異常即進一步處理。除第一線人員巡查外，捷運局也導入護樹科技監測，目前在C21A至C21「龍貓隧道」小葉欖仁路段，有29棵裝設樹木傾斜儀感測器，C25至C30「綠巨人隧道」雨豆樹路段，裝設171棵，讓輕軌行控中心24小時掌握樹木動態，一旦偵測到傾斜異常，系統即時通報，由行控中心通知警戒區內的列車司機降速警戒，並派員到現場排除狀況，做到「樹動我知、即時因應」，讓樹木安全管理由日常巡查，進一步結合科技預警。護樹不只靠科技，更需要專業把關，捷運局更定期邀請樹木專家，國立嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳教授到場，提供專業指導，如同為樹木定期回診，針對健康與生長狀況給予維護指導，讓根系有更穩固、健康的生長環境，從根本提升抵禦風雨的能力。此外，面對極端氣候帶來的強風豪雨威脅，捷運局與高捷公司在颱風及豪雨期間，均會提高沿線樹木防災整備強度，針對有需要的樹木加強纜繩、纜索固定及支撐措施，提高樹木穩定性，兼顧樹木、輕軌行車及市民用路安全。捷運工程局吳嘉昌局長指出，我們都是愛樹人，從工程階段想辦法保留每一棵能留下的樹木，到通車後每日步巡、車巡，再進一步導入科技監測，到定期邀請專家現勘指導，以及每次颱風豪雨期間的加固與應變，每個環節，都是為了讓綠巨人安穩長大，都是希望讓輕軌安全運行的同時，也讓這些陪伴高雄多年的大樹持續健康生長。護樹是一項長期且持續的工作，捷運局未來亦將繼續結合工程維護、日常巡檢、專業養護及科技監測，給予最高規格的守護，讓輕軌與大樹共存共榮，持續書寫高雄城市建設與自然綠蔭共存的故事。搭乘輕軌經過這段綠色隧道時，不妨感受一下專屬高雄輕軌的綠蔭感動。