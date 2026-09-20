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▲告五人加場門票開賣時間延至2026/9/27中午12點。（圖／相信音樂提供）

拓元公告：

因 Facebook 相關服務異常狀況，綁定 Facebook 帳號之會員登入功能目前暫時無法正常使用。 我們對此造成您的不便深感抱歉。相關原因仍在確認中，技術單位正積極與 Facebook 相關單位釐清狀況並尋求處理方式。 此不影響您目前已成立的訂單。另因受此影響，部分節目的取票方式將有所調整；近期演出但尚未完成取票之節目，請留意電子郵件通知。 如有其他問題，請洽客服中心聯繫我們。敬請耐心等候，謝謝您的理解。

人氣樂團告五人將於11月在台北小巨蛋舉辦「在這裡@century」世界巡迴演唱會，11月7日、11月8日一連兩天門票完售，日前公司驚喜宣布於11月6日再唱一天，今（20）日下午2點於拓元售票正式開賣。然而因拓元售票系統異常，為了保障所有歌迷的購票權利，緊急公告開賣時間改為2026/9/27（日）中午12點。告五人加場門票原定今日下午開賣，然而官方緊急發出通知，「因 Facebook Meta 系統與拓元售票系統之間的連結發生異常，導致目前以 Facebook Meta 帳號登入拓元售票系統功能受到限制。」由於截至9/19 21:00止，拓元售票系統未能排除問題，為了保障所有歌迷的購票權利及便利性，因此門票開賣時間延至2026/9/27，10點30分 至11點30分為凱基銀行信用卡卡友優先購，12點拓元全面啟售。事實上，AAA亞洲明星盛典昨日開放所有拓元售票系統的會員進行搶票，沒想到卻出現一堆受災戶，先前使用Facebook綁定登入拓元帳號的會員，全都在登入階段被阻擋，頁面跳出「Facebook已封鎖網址」的字樣，導致一堆人搶票失敗，眼睜睜看著2天活動合計約10萬張的門票被搶完，讓許多粉絲崩潰，要求拓元出面說明。對此，拓元隨後針對臉書無法登入系統造成用戶不便一事，在官網發出公告，表示相關問題仍在了解中，「技術單位正積極與 Facebook 相關單位釐清狀況並尋求處理方式」，拓元也強調不影響目前已成立的訂單，另外部分節目的取票方式也將有所調整，近期演出但尚未完成取票之節目，請大家留意電子郵件通知；如有其他問題，請洽客服中心聯繫。