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2026年日本愛知・名古屋亞洲運動會（AINAGOC）賽場傳來捷報！在今（20）日舉行的空手道女子個人型（Kata）銅牌戰中，中華代表隊好手簡慧萱表現優異，以精湛的演武力退伊朗對手，成功將銅牌收入囊中，一掃三年前在杭州亞運與獎牌擦身而過的遺憾，終於如願站上亞運頒獎台。34歲獲得自己首面亞運會獎牌，簡慧萱受訪時表示，「我加入國家隊已經近20年了，一直以來都在為亞運會做準備。這是我第二次參加亞運會，上次我在銅牌爭奪戰中失利。但這一次我抓住了機會。這段旅程真的非常艱難，但我感覺我身邊的人，包括我的朋友、家人和教練，都給了我很大的支持。」當被問到自己踏上參加銅牌爭奪戰的賽場時的想法時，這位台灣好手說，「我只是在給自己打氣。每次上場前我都想哭，我會想這會不會是我的最後一場比賽。所以每次上場，我都把它當作最後的機會，我真的很珍惜它。」在今日上午11點30分展開的銅牌戰中，簡慧萱迎戰伊朗好手薩德吉·達斯塔克（Fatemeh Sadeghi Dastak）。簡慧萱在場上選用拿手的「一百零八手（Suparinpei）」應戰，整套動作氣勢磅礴、展現極佳的力與美，獲得裁判群給出8.3、8.2、8.5、8.0、8.1的高分評價。反觀伊朗對手雖然以「八步連（Papuren）」應戰，但分數落在7.6至8.3之間。簡慧萱憑藉穩定且亮眼的高水準表現，成功壓制對手，穩穩奪下這面寶貴的亞運銅牌。這面銅牌對簡慧萱來說意義非凡，可說是她十年磨一劍的完美復仇。回顧三年前的杭州亞運，那是簡慧萱追夢十多年來首度站上亞運舞台。當時她在預賽首輪以37.9分排名分組第三晉級；次輪打出39.1分，原以為已經力壓設定好的越南對手，極有機會挺進金牌戰，沒想到卻被馬來西亞選手爆冷以40.4分超車，硬生生被擠到銅牌戰。在上屆的銅牌戰中，簡慧萱強碰交手多次的日裔菲律賓勁敵艾爾福特（Sakura Alforte）。當時她放手一搏，拿下了41.30分的高分，無奈對手表現更勝一籌獲得41.90分，最終簡慧萱就以微小的0.6分之差，飲恨與頒獎台擦身而過。歷經三年的沉澱與不懈苦練，簡慧萱在本屆愛知・名古屋亞運展現了更強大的心理素質與技術。在教練朱慧銘的帶領，以及杜承翰、李翔軒、張雲翔、田欣兒、洪芷暄等空手道代表隊隊友的共同努力與打氣下，簡慧萱終於突破自我，用實力粉碎了上屆的遺憾，為中華空手道代表隊順利開出紅盤！