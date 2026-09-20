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掃六合夜市「感受滿滿鼓勵」

藍議員示警小心洋流、不可自嗨

2026地方選舉升溫，台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（19）日不約而同南下高雄助陣，蔣萬安陪同國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢、掃六合夜市，沈伯洋則與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆合體走訪愛河灣，讓「萬安旋風」與近期受到討論的「洋流」隔空較勁。蔣萬安今就被問到，是否感受到「萬安旋風輾壓洋流」？他先笑了一下，僅表示昨天感受到「滿滿高雄鄉親的熱情」。蔣萬安今出席國民中小學優良交通導護志工表揚大會時受訪表示，昨天到六合夜市和柯志恩一起掃街，「也看到超出預期的人潮」，甚至因此把原本的高鐵票改到下一班。他形容，「高雄的鄉親就像南台灣的太陽一樣，非常的熱情。」而蔣萬安與柯志恩昨晚在六合夜市掃街，約350公尺路程走了近1小時仍未完成，也讓原訂行程延誤。媒體接著比較，沈伯洋近來在台北夜市掃街往往超過3小時，如何看待時間落差？對此，蔣萬安僅表示，昨天與柯志恩「一個店家、一個店家來問候、打招呼」，也與熱情鄉親一一握手、拍照，「感受到大家對於我們熱情的支持、鼓勵」，直呼能感受到滿滿鼓勵「非常、非常難得」。至於台北市議員楊植斗近日坦言，沈伯洋公館掃街現場「人真的算滿多的」，提醒藍營不可不慎；鍾沛君也呼籲國民黨不要只用「假動員」、「同溫層自嗨」解讀，否則可能看不見真正的選情變化。對此，蔣萬安則表示，「執政團隊一直以來我們都是戰戰兢兢，一步一腳印」，持續向市民說明施政成果，並透過各項政績及對未來的願景，爭取市民認同。