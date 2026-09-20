曾參與打造《最後生還者》、《秘境探險4：盜賊末路》的遊戲總監布魯斯・史特雷利（Bruce Straley），近日談到現今 3A 遊戲產業時直言「越來越無聊」，認為大型作品雖然畫面、技術不斷升級，實際玩法卻缺少新鮮感。他更直接點名 Sony Santa Monica 開發中的《戰神：勞菲》舉例，引發玩家熱議，事後雖向開發團隊道歉，但並沒有收回自己對 3A 遊戲產業的批評。
前《最後生還者》總監開砲！3A遊戲畫面很強、玩法卻無聊
曾參與打造《最後生還者》、《秘境探險4：盜賊末路》的遊戲總監布魯斯・史特雷利近日接受英國遊戲雜誌《Edge》訪問，談到目前遊戲產業現況時表示，現在許多3A遊戲在操作及體驗上已經開始讓他覺得「無聊」，龐大的製作成本及開發規模，也讓團隊越來越難加入真正新鮮、具有實驗性的想法。
談到《戰神：勞菲》時，史特雷利先肯定遊戲的製作水準，表示每一個像素、每一幀畫面背後投入的技術與工作量都非常驚人，自己過去也做過同等規模的作品，因此很清楚其中難度；不過當他進一步看到「玩家實際要在遊戲裡做什麼」時，卻提不起太大興趣。
史特雷利也強調，這並非單獨針對《戰神》開發團隊，而是自己對整個3A遊戲產業的觀察，認為現在大型遊戲專案缺乏讓開發者冒險、嘗試新玩法的空間，甚至透露自己腦中也有一個3A遊戲構想，但可能永遠沒有機會真正做出來。
點名《戰神：勞菲》挨轟後道歉 但沒收回3A產業批評
史特雷利過去曾任 Naughty Dog 遊戲總監，參與《最後生還者》、《秘境探險4：盜賊末路》等知名3A作品，2017年離開 Naughty Dog 後，現在成立自己的工作室 Wildflower Interactive。首款作品《Coven of the Chicken Foot》已於2025年TGA遊戲大獎公開，玩家將扮演一名長著雞腳的老巫婆探索森林，風格與他過去參與的大型電影化遊戲明顯不同。
由於相關言論經過大量轉載後，《戰神：勞菲》也跟著受到不少負面討論，史特雷利隨後在社群發文向開發團隊致歉，表示原本只是想藉作品說明整個產業面臨的問題，卻因為直接點名特定遊戲，讓團隊被捲進「不必要的負面關注」，因此向製作人員道歉。
不過他並沒有收回自己對3A遊戲產業的看法，之後更進一步將問題指向遊戲公司的決策高層，批評不少公司持續追逐 GaaS（Games as a Service，服務型遊戲），希望複製《鬥陣特攻》、《要塞英雄》或《Roblox》等作品的成功模式，但他認為這並非所有品牌都適用的發展方向。
史特雷利認為，真正掌握預算與開發方向的管理階層，如果沒有充分理解自己旗下品牌，就很難給創作者明確方向與足夠空間。他主張公司高層應該與開發者進行更直接的討論，讓團隊有機會提出不同想法，也讓大型遊戲重新出現更多創新的可能性。
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曾參與打造《最後生還者》、《秘境探險4：盜賊末路》的遊戲總監布魯斯・史特雷利近日接受英國遊戲雜誌《Edge》訪問，談到目前遊戲產業現況時表示，現在許多3A遊戲在操作及體驗上已經開始讓他覺得「無聊」，龐大的製作成本及開發規模，也讓團隊越來越難加入真正新鮮、具有實驗性的想法。
史特雷利也強調，這並非單獨針對《戰神》開發團隊，而是自己對整個3A遊戲產業的觀察，認為現在大型遊戲專案缺乏讓開發者冒險、嘗試新玩法的空間，甚至透露自己腦中也有一個3A遊戲構想，但可能永遠沒有機會真正做出來。
史特雷利過去曾任 Naughty Dog 遊戲總監，參與《最後生還者》、《秘境探險4：盜賊末路》等知名3A作品，2017年離開 Naughty Dog 後，現在成立自己的工作室 Wildflower Interactive。首款作品《Coven of the Chicken Foot》已於2025年TGA遊戲大獎公開，玩家將扮演一名長著雞腳的老巫婆探索森林，風格與他過去參與的大型電影化遊戲明顯不同。
由於相關言論經過大量轉載後，《戰神：勞菲》也跟著受到不少負面討論，史特雷利隨後在社群發文向開發團隊致歉，表示原本只是想藉作品說明整個產業面臨的問題，卻因為直接點名特定遊戲，讓團隊被捲進「不必要的負面關注」，因此向製作人員道歉。
史特雷利認為，真正掌握預算與開發方向的管理階層，如果沒有充分理解自己旗下品牌，就很難給創作者明確方向與足夠空間。他主張公司高層應該與開發者進行更直接的討論，讓團隊有機會提出不同想法，也讓大型遊戲重新出現更多創新的可能性。