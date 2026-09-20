如果首場對台灣可以拿下來，氣勢絕對會更好，所以我認為第1場比賽絕對最關鍵。

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韓國徵召經典賽班底 隊長：第一場對台灣最關鍵

我們對他們的投手不陌生，我也把資訊都分享給年輕球員。

台韓大戰明天開打 兩隊今天下午先後練球

因為球隊中有很多年輕人，如果首場對台灣可以拿下來，氣勢絕對會更好。因此我認為，第1場比賽絕對是關鍵。

第20屆名古屋亞運明天開打，中華隊首戰就將交手4連霸的韓國隊，上演經典台韓大戰，除韓國總教練柳志炫提前喊出要把這場當成金牌戰打，全隊力拼5連霸之外，效力韓華鷹的韓國隊長盧施煥，受訪時也點名最關鍵一戰就是對台灣，「韓國本屆再度徵召經典賽班底陣容，全力衝擊亞運金牌5連霸，全隊有多達9人是經典賽成員，包含當家王牌郭彬、金倒永與盧施煥等人，中華隊則組成林昱珉、王彥程雙左手王牌，搭配陳晨威等5位中職球員，以及一眾成棒甲組明星組成。韓國隊首輪與中華隊分在一組，被認為有機會是金牌前哨戰，韓國隊長盧施煥賽前也表示，日本和台灣都是假想敵，過去在國際賽多次對決，沒有任何輕敵空間。「當被問到21日對中華隊一戰想法時，盧施煥表示，「台韓大戰將於台灣時間21日明天晚上17點30分開打，地點在名古屋岡崎中央綜合公園棒球場舉行，台韓兩國將於今晚下午時段接續練球，提前適應少見的黑土球場。