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存款需求！金額愈大真正稀缺不是高利率而是「高利額度」

每月固定要繳的錢 也可以在等待支出前多賺一些

國人存款結構正出現新的變化。根據金管會統計資料，今（2026）年上半年活期性存款新增率為5.52%，高於定期性存款的2.18%，為近4年來首度出現活期存款增幅超越定期存款，顯示存款結構出現反轉，民眾需求從單純「哪裡利率高」，逐步轉向「收益與流動性如何兼顧」。銀行也揭露存款族3大資金需求，尤其近來推出的「靈活存」，首周逾6成定存戶選用。遠東商銀Bankee社群銀行表示，推出靈活存正是觀察到存款行為正在改變，許多人並非不想定存，而是不希望資金都被鎖住，流動和收益都想要，因此把這個需求直接做進產品裡。Bankee指出，這套設計背後的概念其實很簡單，就是「先把底打穩，再保留下一步選擇」。以2元定存建立穩定資產底座，再讓1元維持可隨時運用的狀態。也就是說，每1元可以靈活運用的資金，背後先有2元穩定資產作為支撐，存戶不必為了保留彈性，完全犧牲收益。Bankee觀察到，一部分客戶原本就習慣將資金拆成2部分，一筆放進定存累積較穩定的利息，另一筆則留在活存可隨時運用。因此直接選擇靈活存不用改變原本的資金安排，反而更讓活存的那筆錢提高收益效率。例如手上有150萬元資金，原本規劃100萬元定存、50萬元留作機動使用，若以100萬元開立靈活存，1年期定存享固定年利率1.78%，同時可取得最高50萬元（目前優惠年利率2.435%的高利活存額度)，若相關資金全年皆符合活動條件並維持滿額，1年稅前利息合計約2萬9975元。資金分配方式幾乎沒變，差別在於原本為了保留彈性而放在活存的資金，也開始有效生息。另一個明顯需求出現在高額資金客戶。市場上的高利活存產品不少，但對持有數百萬元資金的人而言，真正的難題往往是優惠額度有限，即使牌告利率很吸睛，真正能享有高利的可能只是整體資金中的一小部分，對大筆資金而言，看的已不只是「最高利率」，而是「有多高的資金真正適用」。以450萬元資金為例，若其中300萬元開立靈活存，同時可取得最高150萬元、2.435%的高利活存額度，全年皆符合活動條件並維持滿額者，一年稅前利息合計約8萬9925元。Bankee也發現，另一類需求來自每月有固定支出的客戶，例如房貸、信貸、保費或家庭開銷都需要一定的資金緩衝，因此即使手上有閒置資金，也不可能全部拿去定存，帳戶裡必須長期保留一筆隨時可以動用的還款或周轉準備金。這筆錢原本就不能被鎖住，但在支出之前可透過靈活存多增加利息收入，也等於是幫忙抵銷一些既有的貸款利息或固定支出成本。Bankee表示，從上市首週的申請狀況可以觀察到，存款人的資金配置思維正在改變。過去多半是先預留日常周轉所需，剩餘資金再拿去定存增加收益，現在透過靈活存的設計，定存與活存不再各自獨立，反而能讓穩定存下來的資金，進一步帶動機動資金的收益效率，把「穩定」與「靈活」兩種原本分開處理的需求，整合進同一套資金配置中。