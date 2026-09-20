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強調場合、形式合適 「非常願意辯論」

隨著年底選戰將近，候選人辯論的議題也浮上檯面。民進黨台北市長參選人沈伯洋日前與高雄市長參選人賴瑞隆拋出「雙城辯論」構想，台北市長蔣萬安則反問，是否已與民進黨台南市長參選人陳亭妃溝通好？引發沈伯洋今（20）日批評「以問答問，不是大家想聽的答案」。對此，蔣萬安重申，只要場合與形式適合，他都非常願意參與。蔣萬安今出席國民中小學優良交通導護志工表揚大會時受訪，被問及辯論議題，他直言，「其實大家可以看我整個完整的回應，我已經在很多場合都說了，只要適合的場合、所有的形式，我就會參與辯論。」媒體再追問，既然蔣萬安看似已經答應辯論，為何雙方仍持續在辯論議題上打轉？蔣萬安強調，「只要適合的場合跟形式，我都非常願意參與辯論」，並表示希望針對市政議題好好交換意見，也向市民朋友清楚說明。事實上，蔣萬安在9月初已表明，委託代表人辦理參選登記時會勾選「辯論」選項；而他隔天也重申，只要是適當場合、適合方式，都願意就市政議題進行對話。