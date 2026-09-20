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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

迎來9月下旬，表示，本週星座運勢考驗重重。摩羯座職場有望拿下大訂單、感情也有望順利交往，Princess也警告，多個星座需防範情感危機，巨蟹、天秤與射手面臨第三者插足或對方想分手的局勢；金牛與雙子迎來復合運；處女則要小心職場工作堆積如山，甚至面臨突然被提分手的打擊。本週運勢重點：工作這週工作方面如果有要開始的新項目，恐怕會胎死腹中，合作夥伴沒有意願。◾ 工作、事業運：難以有發展，如果有合作，對方時間、事情都卡住，而且對案子沒有興趣。◾ 愛情、桃花運：交往已久的牡羊座，另一半還沒有結婚的意思。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有復合運，可對方是暴走式求復合。◾ 工作、事業運：如果是談生意新客群來了，小心衝突，會讓你放棄。◾ 愛情、桃花運：對方感覺是來找吵架的，其實是想復合，所以你連話都不會讓他說。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面有復合的機會，如果對方態度放軟一點，搞不好有機會復合成功。◾ 工作、事業運：狀況很差，容易談不攏。◾ 愛情、桃花運：有復合的機會，小心對方找你吵架，你就興趣缺缺了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有三角戀的跡象，陪你的時間變少。◾ 工作、事業運：小心犯小人，是會讓其他人努力讓你當閒人的類型。◾ 愛情、桃花運：聯絡減少，感情沒有進展，因為對方還有正宮。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面索求對方的時候，請注意感情，避免破壞了。◾ 工作、事業運：只有人氣，沒有實質上的利益。◾ 愛情、桃花運：注意感情的部分，雖然對方還是有求必應，但是對方有不爽不願意配合的點，像是習慣不合、行情又好。本週運勢重點：愛情、工作這週工作方面小心災難，供不應求、堆積如山的工作、抨擊都有可能。◾ 工作、事業運：如果有辦公室戀情小心壞了工作，對方應該蠻有份量的，或者是你的上司。◾ 愛情、桃花運：交往久的處女座，有可能突然被提分手，因為對方不愛了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面有另一半的話，小心對方劈腿。◾ 工作、事業運：遇到障礙，小心閒言閒語，人家講話不好聽。◾ 愛情、桃花運：你會覺得對方疏離，對方想分手，但是小心第三者。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面你還沒有真的出局，職場上你的對象，還需要你。◾ 工作、事業運：你的實力在於職場上還有需要你的地方。◾ 愛情、桃花運：對方又沒有動靜了，但是對方還離不開你，還有發展空間。本週運勢重點：愛情這週愛情方面你會發現對方的心不在焉，這種蛛絲馬跡感情會被你放棄。◾ 工作、事業運：狀況很多，你hold不住。◾ 愛情、桃花運：對方有第三者，敏感的你早早放棄了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會交往，雖然對方覺得習慣不合、很少搭理你。◾ 工作、事業運：成交大訂單案子有望。◾ 愛情、桃花運：有望交往。本週運勢重點：愛情這週愛情方面雖然最近感情小升溫，但是對方還在挑挑揀揀，也對你不滿。◾ 工作、事業運：如果有下屬小心留人留不住。◾ 愛情、桃花運：感情不順，彼此糾纏。本週運勢重點：愛情這週愛情方面避免衝突，對方會想離開，剛好身邊也沒其他機會的你會很拘謹喔！◾ 工作、事業運：小心難纏難應付的奧客。◾ 愛情、桃花運：沒得挑，但有追求者，小心吵架。