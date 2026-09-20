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由金像獎影帝張家輝領銜主演的復仇懸疑律法劇《絕命法官》，9月20日起每週日晚間10點在TVBS 42頻道重磅登場。這是張家輝暌違20年回歸電視劇的精采之作，集結視后胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜、張兆輝、蔡思韵等星級陣容。張家輝不僅以令人屏息的演技重返小螢幕，更難得親自獻唱國、粵語雙版本主題曲〈因果之灰〉，讓劇迷直呼：「好幸福！」故事背景設定於虛構的「濠港市」，首集以一場車禍揭開故事序幕，融合人性掙扎與濃厚的港式警匪元素。剛正不阿、明察秋毫的法官秦譽（張家輝 飾），在法庭審理販毒案件時，察覺被告有難言之隱，直言：「我只需要真話，也只有真話才能幫到你。」最終替被告洗清冤屈。判案無數的秦譽，多年前曾判黑社會大哥韓奎龍（林嘉華 飾）12年刑期，持續收到死亡威脅，卻淡定向徒弟周洛雯（蔡思韵 飾）表示：「許多人因我入獄，有多少人想要我死，我都不意外。」沒想到，一向將法律與真相視為信念的他，卻因兒子秦一唯（曾向鎮 飾）犯下肇事逃逸，面臨人生最艱難的抉擇。秦譽發現兒子闖下大禍，第一時間要求自首，卻遭對方拒絕：「你不是法官嗎？我不想坐牢。」父子激烈爭執後，在秦譽保證下共同前往警局。然而秦譽踏進警局才得知，傷者竟是韓奎龍的長子，當時情況危急，正在醫院搶救。想到兒子一旦自首，恐怕難逃黑道報復，秦譽第一次背離自己奉行一生的原則，通知兒子離開警局，更向督察好友唐萱（胡杏兒 飾）謊稱車輛失竊，隨後燒毀證據，並找上好友曹威爾（張兆輝 飾）協助拆卸車輛。一場單純的肇事逃逸，因秦譽的一念之間，開啟一連串複雜的命運糾葛、權力鬥爭與徇私復仇；始終堅守正義的唐萱則持續追查真相，隨之掀起警界腐敗、官商勾結及塵封舊案的巨大風暴。談及挑戰法官秦譽一角，張家輝大呼「痛苦」，由於角色需要流利使用專業法庭用語、法律條文及罪案名稱，3個月的拍攝期間，他幾乎拒絕一切社交邀約，全心沉浸在角色狀態中。搭檔胡杏兒爆料，探班時看到張家輝連拍7天法庭戲，整個人累到臉色蒼白，見到她的第一句話竟虛弱地喊：「我快死了！」讓她哭笑不得。這也是胡杏兒自2000年後，再次與張家輝同台演出。胡杏兒透露，最佩服張家輝的「眼神殺」，僅憑一個眼神，就能精準傳達角色極為複雜、糾結的內心情緒，讓她在拍攝現場獲益良多，也趁機向影帝偷師。此外在台灣發展的新銳演員曾向鎮，憑藉《絕命法官》的精采演出，入圍2026年「全球OTT大獎」。他在劇中與張家輝有不少情緒激烈的父子對手戲，表現令人期待。