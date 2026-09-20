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台語都太太教的

台北市長蔣萬安近日被網友翻出他2024年赴美國與哈佛大學學生交流時，一度因「政黨傾向」英文卡詞、改以中文表達的「晶晶體」片段，更有上節目營造「矽谷律師」經歷卻在生活中多使用中文，遭質疑明明是「矽谷律師人設」但卻英文能力不佳。對此，蔣萬安今（20）日直言，其實不用考慮人設。蔣萬安講英文夾雜中文的片段近日在社群平台上瘋傳，有記者拿同一題「政黨傾向」去問民進黨台北市長候選人沈伯洋，他馬上回答「party affiliation」，讓人拿他和蔣萬安比較。對此，蔣萬安已坦言當年去交流時的確有「1、2次卡詞」，他也很不好意思。而他今出席國民中小學優良交通導護志工表揚大會，受訪時又被追問，過去曾以美國留學、「矽谷律師」經歷受到關注，但曾上《Amazing Talker》的節目片段又被網友翻出，質疑日常仍多使用中文？蔣萬安對此回應，當天上節目一開場先用英文介紹台北活動，後來則與主持人回憶過去留學時難得的經驗，「所以其實不用考慮人設」。除了英文，蔣萬安昨天南下高雄替國民黨高雄市長參選人柯志恩站台，也在六合夜市掃街，媒體因此追問他的台語是否有所進步。蔣萬安笑稱，「我的台語都我太太教我的。」蔣萬安表示，最重要的是能夠替柯志恩站台助講，希望高雄鄉親多多支持；這次也到六合夜市體驗在地美食，和熱情店家打招呼、互動、聊天，「我覺得就非常開心」。