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軟網是奪牌指標項目 女團率先挺進金牌戰

與韓國最後一點雙打 激戰76分鐘後勝出

2026年第20屆愛知-名古屋亞運軟網團體賽開打，中華隊女團4強交手三巨頭之一的韓國，歷經3點大戰後，最終2：1擊敗韓國，順利挺進本屆亞運軟網金牌戰，下午將與地主日本爭金，若贏球將有機會為中華隊拿下本屆亞運首金。本屆亞運軟網，中華隊女團由黃詩媛、徐巧楹、周宴甄、江旻育與羅舒婷組成，男團陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑與張祐菘出戰，18日男女兩組陣容都順利闖進4強，成為中華隊最早確定拿到獎牌的項目，最終只差在獎牌成色。中華隊軟網一直以來都是超級強權，自1994年廣島亞運列入正式項目以來，台灣已累計拿下8金、13銀與18銅，一共39面獎牌，上屆杭州亞運則拿到2銀3銅，成為本屆亞運開幕後，中華隊最有望奪牌的指標項目。本場女團對韓國4強戰，首點雙打徐巧楹、黃詩媛41分鐘9局大戰，最終拿下關鍵點聽牌，第2局則由小將江旻育扛下單打，歷經7局後3：4引恨輸球，中華女團被逼到第3點。最後關鍵第3點雙打，中華隊女團由周宴甄、羅舒婷出戰，與韓國展開搶分大戰，同樣歷經9局、總計76分鐘苦戰，最後一局7：2勝出，中華隊女團三點2：1擊敗韓國，順利挺進本屆軟網女團金牌戰，下午13點將與地主日本決戰，目標就是中華隊本屆賽會首金。