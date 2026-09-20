我是廣告 請繼續往下閱讀

聯合國大會將登場 借用摩根大通總部會談

戴蒙也受邀出席習近平國宴

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在華府會面，美中財經高層則將率先展開磋商。知情人士透露，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）預計20日在紐約與中國國務院副總理何立峰會面，討論人工智慧（AI）安全、貿易及其他經濟議題，為本週登場的川習會預先鋪路。路透社引述知情人士報導，貝森特與何立峰預計美東時間20日上午10時30分，在曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase）總部舉行會談。此次會面時間點格外受到矚目，川普預計24日、25日在華府接待習近平，雙方領袖會談前，美中財經官員先行碰面，AI安全及雙邊貿易將是討論重點之一。不過知情人士強調，摩根大通本身並未參與此次美中會談，只是提供總部作為場地。由於聯合國大會下週將在紐約登場，曼哈頓維安層級隨之提高，因此摩根大通同意提供總部大樓，作為貝森特與何立峰會面的地點。貝森特與摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也有一定互動。美國財政部先前在北卡羅來納州艾許維爾（Asheville）舉辦二十國集團（G20）財長會議時，貝森特曾邀請戴蒙參加，戴蒙並在會中談及民間企業的成長前景。美國官員透露，戴蒙也是下週白宮為習近平舉辦國宴的受邀美國企業執行長之一。不過，今年5月川普前往北京與習近平會面時，戴蒙並未加入隨行的美國企業高層代表團。隨著川習會進入倒數，美中除了既有的貿易問題，AI發展與安全、半導體等科技議題也持續受到市場關注。此次貝森特與何立峰會談能否為兩國領袖會面縮小部分分歧，也將成為外界觀察焦點。