陀螺戰士們讓新莊廟街變成大型競技場，「2026潮月新莊」昨（19）日起一連兩天在新莊廟街、新月廣場登場，其中一年一度「戰鬥陀螺潮月盃」直接在老街架起多座《BEYBLADE X》競技場。《NOWNEWS今日新聞》記者實際前往現場，只見棚架下擠滿參賽玩家、家長及圍觀民眾，數座競技場同時開打，從小朋友到成人玩家全都帶著自己的陀螺上場較勁，熱鬧程度超乎想像。錯過昨天的民眾今（20）日還能到現場觀戰，本屆總獎項價值超過3萬元，今日冠軍還能抱走「UX-00 空力天馬」。
新莊廟街變陀螺競技場！記者直擊現場擠滿玩家
本次「潮月盃」將戰鬥陀螺搬進傳統街區，是「2026潮月新莊」活動的一部分。新北市經發局表示，今年活動在新莊廟街集結20攤玩具業者，帶來懷舊玩具、潮流公仔及文創手作，再加入戰鬥陀螺比賽；另一頭的新月廣場則有20攤特色美食組成的燒肉市集，形成新莊廟街、新月廣場雙主場。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走進新莊廟街，還沒抵達主要比賽區，就能看到大批民眾聚集在棚架周圍，越靠近競技場人潮越密集。現場設置多座《BEYBLADE X》競技場同時進行比賽，選手輪番坐上場邊準備，隨著熟悉的「3、2、1，Go Shoot！」將陀螺射入場中，場邊觀眾也跟著湊上前緊盯戰況。
戰鬥陀螺潮月盃今天還有！冠軍抱走「空力天馬」
「戰鬥陀螺潮月盃」於9月19、20日連續舉辦兩天，總獎項價值超過3萬元。從現場活動看板可見，兩天冠軍獎品不同，19日冠軍獎為「BX-00 黃金神杖」，今（20）日則換成「UX-00 空力天馬」，對戰鬥陀螺玩家來說相當有吸引力。
至於今天臨時想參賽還來不來得及？官方資訊顯示，潮月盃早在8月29日中午12時開放線上報名，並要求報名時完成300元付款；截至今（20）日上午，官方最新活動資訊並未公告現場追加報名或當日報名方式，因此臨時前往的民眾建議以「觀戰」為主，是否還有參賽名額則以現場主辦單位公告為準。
不過廟街沿途也設有多座戰鬥陀螺競技場，現場不少「陀螺戰士」會直接揪其他玩家一起對戰，即使沒有參加潮月盃，也能帶著自己的陀螺到場交流、切磋。
今天不只看陀螺！《魔法阿嬤》露天放映、郭靜也來了
如果今天只是想帶小朋友去看戰鬥陀螺，也能順便逛完整場「潮月新莊」。活動今（20）日最後一天，時間為下午4時至晚間9時30分；除了老街的玩具市集及戰鬥陀螺比賽，新莊武聖廟埕前晚間6時還將免費放映台灣經典動畫《魔法阿嬤》，新月廣場則有市集及舞台活動。
新北市經發局指出，今日舞台活動還邀請台語歌手郭婷筠、郭靜等人接力演出；另外，民眾在活動現場完成指定任務，還可至新北幣服務台領取100元合作店家優惠券。想看戰鬥陀螺現場對決、逛玩具市集或帶小朋友走走，今天仍可前往新莊廟街及新月廣場。
🟡 2026潮月新莊、戰鬥陀螺潮月盃資訊
📌日期：9月19日至20日
📌時間：16：00～21：30
📌地點：新莊廟街、新月廣場
📌戰鬥陀螺潮月盃：新莊廟街
📌賽事報名費：300元
📌總獎項：價值超過3萬元
■ 9月19日冠軍獎：BX-00黃金神杖
■ 9月20日冠軍獎：UX-00空力天馬
📌其他活動：玩具市集、燒肉市集、露天電影《魔法阿嬤》、舞台演出等。
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本次「潮月盃」將戰鬥陀螺搬進傳統街區，是「2026潮月新莊」活動的一部分。新北市經發局表示，今年活動在新莊廟街集結20攤玩具業者，帶來懷舊玩具、潮流公仔及文創手作，再加入戰鬥陀螺比賽；另一頭的新月廣場則有20攤特色美食組成的燒肉市集，形成新莊廟街、新月廣場雙主場。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走進新莊廟街，還沒抵達主要比賽區，就能看到大批民眾聚集在棚架周圍，越靠近競技場人潮越密集。現場設置多座《BEYBLADE X》競技場同時進行比賽，選手輪番坐上場邊準備，隨著熟悉的「3、2、1，Go Shoot！」將陀螺射入場中，場邊觀眾也跟著湊上前緊盯戰況。
「戰鬥陀螺潮月盃」於9月19、20日連續舉辦兩天，總獎項價值超過3萬元。從現場活動看板可見，兩天冠軍獎品不同，19日冠軍獎為「BX-00 黃金神杖」，今（20）日則換成「UX-00 空力天馬」，對戰鬥陀螺玩家來說相當有吸引力。
至於今天臨時想參賽還來不來得及？官方資訊顯示，潮月盃早在8月29日中午12時開放線上報名，並要求報名時完成300元付款；截至今（20）日上午，官方最新活動資訊並未公告現場追加報名或當日報名方式，因此臨時前往的民眾建議以「觀戰」為主，是否還有參賽名額則以現場主辦單位公告為準。
不過廟街沿途也設有多座戰鬥陀螺競技場，現場不少「陀螺戰士」會直接揪其他玩家一起對戰，即使沒有參加潮月盃，也能帶著自己的陀螺到場交流、切磋。
如果今天只是想帶小朋友去看戰鬥陀螺，也能順便逛完整場「潮月新莊」。活動今（20）日最後一天，時間為下午4時至晚間9時30分；除了老街的玩具市集及戰鬥陀螺比賽，新莊武聖廟埕前晚間6時還將免費放映台灣經典動畫《魔法阿嬤》，新月廣場則有市集及舞台活動。
新北市經發局指出，今日舞台活動還邀請台語歌手郭婷筠、郭靜等人接力演出；另外，民眾在活動現場完成指定任務，還可至新北幣服務台領取100元合作店家優惠券。想看戰鬥陀螺現場對決、逛玩具市集或帶小朋友走走，今天仍可前往新莊廟街及新月廣場。
📌日期：9月19日至20日
📌時間：16：00～21：30
📌地點：新莊廟街、新月廣場
📌戰鬥陀螺潮月盃：新莊廟街
📌賽事報名費：300元
📌總獎項：價值超過3萬元
■ 9月19日冠軍獎：BX-00黃金神杖
■ 9月20日冠軍獎：UX-00空力天馬
📌其他活動：玩具市集、燒肉市集、露天電影《魔法阿嬤》、舞台演出等。