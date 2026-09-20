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民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，所到之處支持者匯聚「洋流」引發熱議，對此臉書粉專「聲量看政治」分析，從近60日YT政治直播觀看數來看，沈伯洋在短短不到1個月從8月底大約還在2萬多至3萬人次，如今衝破10萬人次，聲量更逼近蔣萬安的2倍成黃金交叉，更值得注意的是泛藍討論度兩人接近1比1，真正的破圈，是連原本不是你的傳播圈，也開始不得不花大量篇幅討論。臉書粉專指出，兩人聲量結構已經出現非常明顯的變化，依最新數據估算，沈伯洋泛綠直播觀看數約10.9萬，蔣萬安約5.5至5.6萬，已經逼近1.95倍。而聲量不一定能直接換算選票，但如果觀察的是誰正在吸收政治注意力、誰讓不同陣營媒體不得不討論，這個交叉已經值得注意。首先是沈伯洋泛綠支持者聲量10.9萬，對比蔣萬安5.6萬逼近2倍之多，沈伯洋近60日泛綠YT直播觀看數最新大約衝到10.9萬人次，蔣萬安則落在約5.5至5.6萬人次左右。換算下來，沈伯洋已經來到蔣萬安的約1.95倍，這是2個月前很難想像的相對位置。更重要的是兩條曲線方向不一樣，沈伯洋8月底大約還在2萬多至3萬人次附近，9月上旬站上5萬人次，如今再衝破10萬人次；若以約2.5萬到10.9萬人次粗估，短短不到1個月已增加到原來的4倍以上。但蔣萬安並不是沒有聲量，他9月中也曾站上約6萬至7萬人次，但最新又回到5萬多人次。也就是說，沈伯洋的成長速度已遠高於蔣萬安，形成聲量上的黃金交叉。第二，更值得注意的是泛藍，沈伯洋已經追到與蔣萬安接近1比1。如果只有泛綠媒體大量談沈伯洋，反而不會把這件事看得這麼重。因為支持自己的人愈來愈多，只能證明基本盤正在升溫；而真正的破圈，是連原本不是你的傳播圈，也開始不得不花大量篇幅討論你。從最新圖表來看，沈伯洋在泛藍內的直播觀看數約1.4萬至1.5萬人次，蔣萬安自己在泛藍的觀看數也大約落在1.4萬人次左右。換句話說，在泛藍政治直播圈裡，兩人目前已經接近1比1。這當然不代表藍營開始支持沈伯洋，其中很大部分仍然是批評。但政治傳播最怕的從來不是被罵，而是沒有人談。當對手支持者必須花跟談自己候選人差不多的注意力，代表沈伯洋已經穿透原本的媒體邊界。第三，「洋流」1個月衝到6.5萬人次：現在被傳播的已不只是沈伯洋本人。「洋流」8月底剛開始時，泛綠直播觀看數大約只有1.4萬至1.7萬人次，如今已經來到約6.5萬人次，粗估1個月內成長約4倍。而且洋流這關鍵詞不是只有綠色的曲線上升。最新泛藍大約已經接近1.8萬至1.9萬人次，泛紅也來到約1.1萬至1.2萬人次。最近幾天，若從約6千人次左右往上算，泛紅甚至已經接近2倍成長。這代表現在被傳播的東西，開始從「沈伯洋」這個人轉變成「洋流」這個符號。候選人的名字必須靠候選人自己出場，但品牌一旦形成，支持者、對手、媒體甚至嘲諷者，都可能替它繼續生產內容。第四，蔣萬安開始被放進沈伯洋的題目。再看昨日一整天的新聞輿情相關報導，「洋流」、「王偉忠」、「直球對決」、「高雄」、「景美」、「北投」反覆出現，蔣萬安的新聞已經必須跟沈伯洋放在一起高度比較。現在最夯的話題，包括王偉忠專訪去不去、謝震武邀不邀兩人同台、蔣萬安如何回應洋流、兩人為什麼同一天到高雄，這些題目的共同特色，就是蔣萬安開始必須回答一個由挑戰者聲勢所衍生出來的議題設定，兩人的攻守角色已經幾乎互換。第五，第一次離開台北就擠爆高雄，洋流開始測試能否外溢。而昨日，沈伯洋第一次把「洋流」帶到高雄，與賴瑞隆以「洋流與隆捲風」的方式合體。媒體報導約有3萬人，之後兩人再到愛河灣體驗SUP。這個3萬人當然不能全部算成沈伯洋的人，這是賴瑞隆主場，也有民進黨高雄既有組織與地方支持者。然而這是沈伯洋首次將自己的政治影響力向外延伸，賴瑞隆把自己的「隆捲風」與洋流並列，媒體直接用「洋流到港」報導，代表這個品牌第一次完成跨縣市移植測試。第六，蔣萬安也南下高雄，兩邊比的其實是完全不同的外溢模式。有意思的是，同一天蔣萬安也到了高雄。柯志恩鳳山大型造勢由王金平、蔣萬安、李四川等人站台，活動結束後，蔣萬安再和柯志恩前往六合夜市掃街，同樣吸引民眾要求合照與簽名。兩人的差別在於，蔣萬安帶出去的是藍營早早就設定好「明星市長」的個人政治資本；沈伯洋第一次帶出去的，卻是一個最近1個月才快速成長約4倍、而且由支持群眾共同放大的「洋流」品牌。兩邊昨天其實正在測試兩種不同的政治動員。第七，從台北到高雄，兩個市長選舉開始互相借聲量。昨天還出現一個以前地方選舉很少這麼早看到的現象，那就是台北、高雄兩場市長選舉開始被媒體包成同一場政治攻防。沈伯洋與賴瑞隆甚至提出「雙城辯論」，直接點名蔣萬安與柯志恩。這代表外溢效應已經不只是「去別的縣市站台」，如今兩個地方的選舉開始互相借用彼此聲量。沈伯洋需要高雄證明洋流能不能出台北、賴瑞隆則可以借洋流目前快速上升的全國注意力，替自己的選戰增加能見度。而蔣萬安與柯志恩也形成另一條連動線。換句話說，昨天高雄同時出現「沈伯洋、賴瑞隆」與「蔣萬安、柯志恩、李四川」，台北與高雄第一次被拉進同一個媒體競技場，地方選舉開始產生跨縣市連鎖效應。第八是高雄外溢模式能否複製。然而現在說洋流「已經全台化」是指日可待，但仍要審慎觀察。洋流吹拂高雄，證明沈伯洋第一次的跨縣市測試有新聞效果，接下來，還有台中、桃園、新北、彰化也要能複製同樣的群眾反應。下一個觀察點，當然就是沈伯洋到了其他縣市之後，洋流能否持續拉抬自己與所有民進黨地方縣市首長候選人的共同聲勢。粉專分析，如果這幾件事接連發生，那麼今天看到的1.95倍聲量差距、洋流一個月約4倍成長、高雄3萬人以上的凝聚，將能串成一條真正的政治趨勢。台北選戰正在不只決定台北，洋流開始成為2026全台地方選舉共同凝聚的一場選戰。