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台中市空氣品質監測再升級！台中市政府環保局今年除了精進移動式空品監測站，深入交通要道與觀光熱區外，大里交通監測站更率先全國各縣市環保局，前瞻試辦「超細懸浮微粒（PM0.1）」監測。市府透過「固定掌握趨勢、移動彈性補位」戰略，結合大數據分析精準掌握污染源，為市民打造更嚴密的呼吸健康防護網。環保局指出，目前台中市設有 11 座固定式空氣品質監測站及 4 座移動式監測站。鑑於車輛廢氣與 PM0.1 對人體健康之影響日益受重視，今年針對其中 3 座移動式監測站，增設碳氫化合物（HC）與一氧化碳（CO）高精密連續分析儀，監測足跡涵蓋交通熱點及觀光景區。環保局表示，近年世界各國的研究顯示，車輛排放污染物質與超細懸浮微粒(PM0.1)對人體健康的影響受到重視。而車輛排放廢氣對於空氣品質所造成的影響會受車流量、道路型態及微氣象影響。為精準剖析都會交通污染特徵，今年起環保局在其中3座移動式空品監測站上增設與交通污染源相關的碳氫化合物（HC）及一氧化碳（CO）高精密連續分析儀；大里交通固定測站也率先全國各環保局之先，前瞻試辦「超細懸浮微粒(PM0.1)」監測，並整合風向、風速、溫濕度等氣象數據，透過全天候即時監測，能精細比對「平日與假日」、「尖峰與離峰」及不同風場下的污染物濃度波動，精確掌握高污染好發時段與潛在關鍵因素，作為未來移動式設備升級及台中市交通空品防制策略的科學參考。環保局進一步指出，大里交通固定測站歷年資料顯示，上下班交通尖峰與平日的氮氧化物、一氧化碳及碳氫化合物濃度較高，明顯受汽機車等移動污染源影響，但自106年至114年間長期趨勢呈現穩定下降，其中二氧化硫濃度下降8.8%、氮氧化物下降38.7%、一氧化碳下降55.3%、非甲烷碳氫化合物下降42.1%；同時，移動式空品監測站已機動深入北屯、西屯、南屯、山城（東勢、新社、石岡、和平）及海線（清水、沙鹿、龍井）等區域完成37處次監測，以車流量龐大的東海大學旁台灣大道為例，107年至112年間二氧化硫下降5.9%、氮氧化物下降19.9%、一氧化碳下降37.1%、非甲烷碳氫化合物下降24.4%，綜合固定式與移動式監測數據，充分顯示台中市移動污染源管制措施已確實發揮減量效益。環保局提醒市民，秋季大氣擴散條件變化較大，外出前可隨時至 台中市政府環境保護局空氣品質監測網 查詢，或下載環境部「環境即時通」APP（支援 Android 與 iOS 系統），即時掌握在地空品動態，適時調整戶外活動並做好自我防護。