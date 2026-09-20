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為紓解校園停車壓力並推動淨零碳排，台中市政府交通局開學季祭出綠色交通新舉措，推動共享機車與汽車擴大駛入逢甲大學及國立臺灣體育運動大學等校園周邊。透過整合捷運、公車與共享運具路網，不僅提供學生更便利彈性的通勤選擇，更期盼從年輕世代培養「需要再租、隨用隨還」的低碳移動習慣。交通局長葉昭甫表示，台中市目前有17所大專院校，多位於人口密集區域。為響應「2050淨零排放」目標及「藍天白雲行動計畫」，交通局積極結合 iRent、GoShare 及 WeMo 等 3 家共享運具業者，提供共 173 輛共享小客車與 1,500 輛共享電動機車。新學期開始，業者除在逢甲大學、台體大設置專屬站點外，也在捷運松竹站、北屯總站設置轉乘示範站，方便學生「隨用隨還」、無縫接軌大眾運輸。葉昭甫指出，逢甲大學鄰近熱鬧商圈、人潮車流龐大；台體大則串聯校園主要動線。共享運具深入校園，不僅能有效紓解校園與周邊商圈的車流與停車壓力、釋放空間，更能協助年輕世代養成綠色移動習慣。針對共享運具的營運與管理，市府已訂定「台中市共享運具經營業管理自治條例」及相關管理辦法，落實車輛停放秩序與道路安全規範。交通局強調，市府將持續擴展綠色低碳交通網絡，兼顧市容秩序與便利性，提供學生與市民更友善的城市交通環境。