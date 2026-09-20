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▲孩子現在都已成年，王仁甫（右一）透露夫妻倆非常鼓勵他們放假去打工，賺取額外的零用錢、買想要的東西。（圖／臉書＠王仁甫和季芹永遠的芹仁）

女星季芹30歲開始學投資後，對股市操作頗有心得，更曾被老公王仁甫爆料她獲利高達300%左右，可說是台股女戰神。日前，夫妻倆接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，透露經常灌輸兒女金錢觀念、鼓勵他們去打工賺錢，季芹也說：「」 知道自己的錢去了哪裡；另外， 她也透露有替2個孩子開設股市帳戶，並爆料兒子今年18歲生日禮物竟要求能不能換成股票，「妳準備多少預算就幫我投多少在股票裡。」季芹30歲進入股市，更被王仁甫稱作「股神」，爆料她獲利高達300%左右。對此，季芹也大方分享致富秘訣，認為投資理財第一步要先學會記帳，知道自己的錢去了哪裡，她透露兒女在台北讀書時，也會要求他們記帳，「我兩週發一次零用錢，你們要跟我領第二筆，要憑記帳明細來領，比方吃飯多少錢、交通多少錢，全部的帳對了才可以跟我領。」季芹坦言起初沒人理她，因此鐵了心拒絕給零用錢，小孩才發現原來媽媽是認真的。季芹笑說後來再給孩子一次機會，兩人都非常認真記帳，並分享背後用意說：「。」而王仁甫也補充，孩子現在都成年，不會給多餘的錢，夫妻倆非常鼓勵他們放假去打工，賺取額外的零用錢、買想要的東西。季芹透露：「他們賺到人生第一筆錢時好開心，還會說姊請妳喝飲料。」另外，季芹也表示從以前就會教孩子投資，兒子也對股市頗有興趣，會看一些財經資訊，告訴他操作的邏輯、觀念，不過季芹坦言兒子很聰明，最怕的是不懂得風險控管，「要在股市很好的時候賺錢非常容易，要如何守住獲利才是最難的」，當獲利時人人都覺得自己是股神，狂開槓桿，而季芹表示有替兒女開設投資帳戶，現階段先幫忙操作，資金來源則是他們的零用錢、打工收入等，並且不時截圖給他們看獲利狀況，讓孩子們驚呼：「理財真的是件很重要的事情。」甚至兒子今年18歲生日時，季芹問想要什麼禮物？兒子竟回答：「媽媽，能不能換成股票？妳準備多少預算就幫我投多少在股票裡。」因為股票賺了錢可以拿去買禮物，但還是有股票；但如果選擇禮物，就沒了。被問到是否曾虧損？季芹直言替小孩操作比較保守，所以目前帳面上都很漂亮。