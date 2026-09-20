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▲李珠珢被封AI女神，甜美的臉蛋搭配出眾的好身材，美到不像真人。（圖／李珠珢IG@0724.32）

中職富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢近日返韓休假期間，竟傳出韓國住處遭到恐怖粉絲肉搜與私訊騷擾。對方疑似透過直播畫面比對尋找其地址，還不停追問隱私。由於這名私生飯傳送的訊息疑似使用翻譯軟體，讓網友不禁猜測他是否為台灣人。面對越界狂熱行為，李珠珢也在社群發聲坦言「我很害怕」，並嚴正表示「已經讓我感到受到騷擾」，引發台韓兩地粉絲高度關切。來台發展即將滿2年的李珠珢，19日早上在家中開直播與粉絲溫馨互動，一邊吃早餐、一邊梳妝打扮。不料過程中卻接獲詭異人士的私訊騷擾，對方不僅刻意追查其位在韓國的住家地址，甚至囂張地直接私訊詢問位置。事後網友比對發現，該名人士發送的韓文語句相當不自然，極可能是使用翻譯軟體打的，此事也在Threads上引發熱議，不少人推測這名恐怖私生飯很有可能來自台灣。當李珠珢明確告訴對方，此事已經構成騷擾時，對方還稱是因「真的很真心喜歡珠珢」，才想了解她的一切。面對以「喜歡」為名義的越界侵犯，李珠珢明確拒絕並回覆：「不好意思，但是這是不恰當的行為」，要求對方立刻停止查找或詢問住家位置。李珠珢隨後也在私人限時動態中吐露心聲，表示私生飯會從她直播的畫面，比對短暫出現的窗外景象，想找出她家具體位置，這真的讓她覺得很害怕。事件爆發後，大批粉絲紛紛在社群發文聲援，呼籲支持者應該要尊重李珠珢隱私：「請作為粉絲的你們好好當一個粉絲有這麼難嗎」、「喜歡不是什麼都可以知道的理由，支持也不代表可以越過對方的界線」、「到底為什麼有白痴追珠珢追到韓國住家啊⋯讓她在韓國好好休息不行嗎？噁心死了！」、「直播已經是她最放鬆的時刻，不要再逼她小心翼翼」。近年來啦啦隊員遭騷擾的事件頻傳，從私人行程被追蹤、跟車，到飯店與住處遭守候堵人等狀況屢見不鮮。今年6月更發生中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭變態粉絲持刀傷害的案子，讓各界對於啦啦隊員的人身安全管理高度重視。此次李珠珢韓國住處遭到肉搜，廣大粉絲也強烈請求球團慎重看待、升級維安全面保護，切勿讓類似侵犯隱私與安全的憾事再度發生。