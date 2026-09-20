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中秋節+教師節連假國道有免費嗎？收費標準一覽

為鼓勵民眾避開車潮尖峰時段，每日凌晨0時至早上5時暫停收費。

中秋節+教師節連假最新管制時間路段

▲2026中秋節連假國道重點路段交通疏導措施一圖看。（圖/交通部提供）

中秋節+教師節連假高乘載資訊

國道1號、國道3號南下：9月25日早上6時至12時

國道5號北上：9月26日至9月28日期間，每日13時至18時

▲國道1號、國道3號中秋連假首日早上6時至12時實施高乘載管制。（圖／記者葉政勳攝）

中秋節+教師節連假怕塞車「替代道路」一次看

下禮拜就要迎來下半年第一個連假，今年中秋節跟教師節剛好連貫在一起，民眾可以放到跨週4天連假，不少人都有安排回鄉、出遊的行程。《NOWNEWS》也特別整理最新中秋連假國道收費標準、管制時間路段、高乘載、替代道路等資訊，提供民眾一文看懂。2026中秋教師節連假期間（9月25日至9月28日）採單一費率收費，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，國道5號南下：9月25日凌晨0時至12時、9月26日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。國道1號南下：9月25日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；9月26日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。國道1號、3號北上：9月27日及28日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。，國1內湖至頭份（包含高架堤頂、環北及機場系統）以及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道將實施高乘載管制。，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制，結束時間依照交通狀況機動調整。2026中秋教師節連假期間，因旅遊及返鄉車次較多，建議民眾若遇塞車情況，可多利用其他替代道路；提醒用路人可善加利用高速公路1968 APP規劃行程、查詢即時路況，彈性調整行車時間及路線。國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」