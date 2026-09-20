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「AI部隊」是新軍種？組織、權限全都未公布

新AI沙皇將上任 前任薩克斯今年春季卸職

AI安全警報升高 川普仍反對放慢腳步

川習會倒數 AI成美中競爭核心議題

美國總統川普19日突然宣布，將成立一支全新的「AI部隊」（AI Force），同時準備任命新任「AI沙皇」（AI czar），負責人工智慧相關事務。在AI安全疑慮快速升高、美國科技業界陸續出現放慢發展速度的聲音之際，川普仍明確反對以更多監管限制AI產業，強調美國必須維持領先中國及全球的優勢。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，AI將帶來下一波工業革命，規模及影響力甚至可能更加龐大，因此美國政府「絕不會阻礙或扼殺這個非凡產業的成長」，反而會扶持、保護並關注其發展。川普並宣布，將成立一支「AI部隊」，拿自己第一任期成立美國太空軍（Space Force）作為比較，同時表示不久後將公布新任「AI沙皇」人選，還稱只有「高智商」人士才適合申請。不過目前川普並未進一步說明「AI部隊」究竟是軍事或文職組織，也沒有交代人員編制、權責範圍及成立方式，因此是否會比照美國太空軍，成為真正意義上的軍事單位仍不得而知。川普2019年第一任期內成立太空軍，成為美國自1947年以來首次新增軍種。近年美國國防界也持續討論是否應另外成立「網路部隊」（Cyber Force），不過目前美軍網路作戰主要仍由美國網戰司令部（Cyber Command）負責。事實上，川普政府今年已加速將AI導入國家安全體系，包括要求美國國安及軍事機構採用先進AI模型，並強化AI在網路防禦、關鍵基礎設施及軍事領域的應用。但此次新提出的「AI部隊」與既有架構將如何分工，仍有待白宮進一步說明。若川普落實任命，這將是他第二度設置「AI沙皇」。創投家塞克斯（David Sacks）先前曾擔任相關職務，今年春季卸任後轉為政府外部顧問。塞克斯與川普對AI監管的立場相近，他本週表示，AI開發商應自行負責產品安全，一旦造成問題也應承擔法律責任，但沒有必要因此制定新的聯邦監管規範。川普也主張，美國現有刑事與民事司法制度已足以處理AI可能造成的違法問題，不希望額外監管措施拖慢產業發展。川普宣布新政策之際，華府及科技業界正因AI安全問題陷入激烈辯論。包括Anthropic等AI企業及研究人員近期接連警告，快速進步的AI模型可能帶來重大安全風險，部分產業領袖也開始呼籲放慢開發速度。川普則持續淡化相關疑慮，認為過度監管可能削弱美國科技公司的競爭力。AI資料中心快速擴張同樣在美國部分地區引發抗議，民眾擔憂電力、水資源消耗及生活成本等問題。川普則主張，資料中心能替地方帶來投資、就業與稅收，反對因地方反彈而阻礙AI基礎設施建設。川普的最新宣示也正值中國國家主席習近平即將訪美。川普預計24日與習近平會面，美中近年均將AI視為攸關經濟與軍事實力的戰略科技，雙方在先進晶片、AI模型及技術管制上的競爭也持續升溫。川普與部分美國科技業高層長期主張，如果美國對AI施加過多限制，可能拖慢技術發展速度，進而讓中國取得競爭優勢；AI安全倡議人士則認為，維持科技競爭力與建立安全規範並非必然衝突。