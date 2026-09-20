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驚曝中秋晚會遭鬧場

質疑洋流「人造的」

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期夜市掃街掀起「洋流」，本週末更跨出台北，先後與高雄市長參選人賴瑞隆、桃園市長參選人黃世杰等綠營候選人合體拉抬選情。然而，國民黨桃園市議員凌濤今（20）日表示，桃園近日中秋晚會上有民眾於藍營人士上台、提及張善政施政成果時連續高喊「麻瓜」，驚動周遭民眾；凌濤認為，這類政治對立已讓部分市民感到反感，並主張桃園應以「善良的力量」回應。沈伯洋近期掃街吸引大批支持者，形成「洋流」，今天晚間也將與黃世杰前往中壢夜市掃街。不過，凌濤今發文批評「人造洋流」，並舉近日中秋晚會為例，稱現場有民眾在民進黨人士代表致詞時保持安靜，但等到藍營人士上台、提到張善政施政成果後，卻連續高喊「麻瓜」，甚至驚動周遭民眾。凌濤表示，他當下隨即拿起麥克風回應，「桃園需要善良的力量，需要進步的發展，大家說好不好！」並稱現場民眾隨後大聲回應「對！挺善良！」凌濤進一步批評，這股「人造洋流」把政治對立帶進地方活動，主張選戰最終關鍵仍在地面戰，以及地方服務與政見落實。他表示，國民黨在部分選區面臨基本盤遭瓜分的壓力，因此仍要持續爭取選民支持。針對沈伯洋、黃世杰今晚將前往中壢夜市，凌濤再批評，「中壢夜市、桃園夜市原本就很擠」，質疑是否有相同支持者跨縣市參與活動？並稱這樣的「人造洋流」未必能替黃世杰加分，反而可能引起部分市民反感。凌濤最後也將矛頭指向黃世杰，認為他應回應其他地方及政策爭議，而不是靠沈伯洋跨區輔選拉抬聲勢。至於凌濤所稱「人造洋流」、支持者跨區參與，以及相關活動是否引發廣泛市民反感，均屬其政治評論與主張。