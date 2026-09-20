洛杉磯道奇隊在台灣時間9月20日的比賽中展現兇猛火力，全場狂掃15支安打，最終以10：4大勝舊金山巨人隊。道奇打線在前6局局局皆有分數進帳，其中開路先鋒貝茲（Mookie Betts）表現最為亮眼，單場4打數4安打（包含3支二壘安打），貢獻2分打點並跑回2分。《NOWNEWS》以下為讀者整理今日大聯盟相關比賽結果和比賽情況。
道奇火力爆發 掩護史庫柏奪第11勝
貝茲本季打擊狀態起伏，但今天他揚眉吐氣，4支安打中有3支長打，也帶動球隊攻勢，道奇捕手史密斯（Will Smith）同樣手感火燙，單場5支3，包含在第3局轟出一發飛行距離達422英尺的陽春全壘打；蒙西（Max Muncy）也有雙安、2支二壘安打的表現。
道奇先發投手史庫柏（Tarik Skubal）主投5局被敲8支安打失掉4分，但在隊友強大火力的掩護下，順利收下本季第11勝（7敗）。巨人隊方面，貝瑞柯托（Victor Bericoto）表現最佳，繳出包含一發全壘打在內的雙安、2分打點，但先發投手馬提（Yunior Marte）僅投4.2局就狂失6分吞敗。
李灝宇敲雙安 老虎吞敗
底特律老虎隊今日持續作客芝加哥交手白襪隊，台灣旅美小將李灝宇擔任先發二壘手、打第2棒。李灝宇全場5打數敲出2支平飛一壘安打，但也吞下3次三振，賽後打擊率微升至0.266。儘管老虎隊大物先發投手喬柏（Jackson Jobe）繳出主投6局狂飆9K僅失3分的優質先發，但老虎打線受制於白襪投手群壓制，全場僅攻下1分，終場老虎以1：3不敵白襪，吞下敗仗的同時，分區冠軍與外卡的淘汰指數皆降至最後的1，季後賽希望岌岌可危。
另一方面，紐約洋基隊今日前往客場踢館亞利桑那響尾蛇隊。洋基未能在此役展現足夠的得分火力，終場以3：5不敵響尾蛇，吞下客場敗仗。本場比賽勝投由響尾蛇隊莫里歐（Juan Morillo）拿下，洋基隊投手富爾默（Michael Fulmer）則承擔敗投責任。
9月20日大聯盟賽事戰報
9月21日（周一）大聯盟賽程表
我是廣告 請繼續往下閱讀
貝茲本季打擊狀態起伏，但今天他揚眉吐氣，4支安打中有3支長打，也帶動球隊攻勢，道奇捕手史密斯（Will Smith）同樣手感火燙，單場5支3，包含在第3局轟出一發飛行距離達422英尺的陽春全壘打；蒙西（Max Muncy）也有雙安、2支二壘安打的表現。
道奇先發投手史庫柏（Tarik Skubal）主投5局被敲8支安打失掉4分，但在隊友強大火力的掩護下，順利收下本季第11勝（7敗）。巨人隊方面，貝瑞柯托（Victor Bericoto）表現最佳，繳出包含一發全壘打在內的雙安、2分打點，但先發投手馬提（Yunior Marte）僅投4.2局就狂失6分吞敗。
底特律老虎隊今日持續作客芝加哥交手白襪隊，台灣旅美小將李灝宇擔任先發二壘手、打第2棒。李灝宇全場5打數敲出2支平飛一壘安打，但也吞下3次三振，賽後打擊率微升至0.266。儘管老虎隊大物先發投手喬柏（Jackson Jobe）繳出主投6局狂飆9K僅失3分的優質先發，但老虎打線受制於白襪投手群壓制，全場僅攻下1分，終場老虎以1：3不敵白襪，吞下敗仗的同時，分區冠軍與外卡的淘汰指數皆降至最後的1，季後賽希望岌岌可危。
另一方面，紐約洋基隊今日前往客場踢館亞利桑那響尾蛇隊。洋基未能在此役展現足夠的得分火力，終場以3：5不敵響尾蛇，吞下客場敗仗。本場比賽勝投由響尾蛇隊莫里歐（Juan Morillo）拿下，洋基隊投手富爾默（Michael Fulmer）則承擔敗投責任。
|勝隊
|比分
|敗隊
|勝投
|敗投
|備註
|白襪 (CHW)
|3：1
|老虎 (DET)
|Sean Burke
|Jackson Jobe
|釀酒人 (MIL)
|1：0
|金鶯 (BAL)
|Robert Gasser
|Trevor Rogers
|光芒 (TB)
|2：1
|紅襪 (BOS)
|Bryan Baker
|Garrett Whitlock
|大都會 (NYM)
|10：3
|費城人 (PHI)
|Jefry Yan
|Andrew Painter
|守護者 (CLE)
|12：6
|運動家 (ATH)
|Slade Cecconi
|Jacob Lopez
|小熊 (CHC)
|5：2
|紅人 (CIN)
|Matthew Boyd
|Nick Lodolo
|海盜 (PIT)
|6：5
|皇家 (KC)
|Luke Weaver
|Steven Cruz
|遊騎兵 (TEX)
|6：2
|藍鳥 (TOR)
|Jordan Montgomery
|Jose Soriano
|勇士 (ATL)
|6：3
|太空人 (HOU)
|Grant Holmes
|AJ Blubaugh
|國民 (WSH)
|8：5
|紅雀 (STL)
|Riley Cornelio
|Gordon Graceffo
|延長11局
|落磯 (COL)
|5：3
|水手 (SEA)
|Juan Mejia
|Jose Ferrer
|響尾蛇 (ARI)
|5：3
|洋基 (NYY)
|Juan Morillo
|Michael Fulmer
|道奇 (LAD)
|10：4
|巨人 (SF)
|Tarik Skubal
|Yunior Marte
|時間 (台灣時間)
|客隊
|主隊
|預計先發投手 (客 vs. 主)
|01:10 AM
|費城費城人
|紐約大都會
|Cristopher Sanchez vs Jonah Tong
|01:35 AM
|堪薩斯皇家
|匹茲堡海盜
|Michael Wacha vs Lake Bachar
|01:40 AM
|奧克蘭運動家
|克里夫蘭守護者
|Jack Perkins vs Gavin Williams
|01:40 AM
|波士頓紅襪
|坦帕灣光芒
|Patrick Sandoval vs Griffin Jax
|01:40 AM
|芝加哥小熊
|辛辛那提紅人
|David Peterson vs Rhett Lowder
|02:10 AM
|亞特蘭大勇士
|休士頓太空人
|Martin Perez vs Hunter Brown
|02:10 AM
|底特律老虎
|芝加哥白襪
|Troy Melton vs Davis Martin
|02:15 AM
|華盛頓國民
|聖路易紅雀
|Jake Irvin vs Quinn Mathews
|02:35 AM
|多倫多藍鳥
|德州遊騎兵
|Spencer Miles vs Jacob deGrom
|03:10 AM
|西雅圖水手
|科羅拉多落磯
|Kade Anderson vs 菅野智之 (Tomoyuki Sugano)
|04:07 AM
|明尼蘇達雙城
|洛杉磯天使
|Dean Kremer vs Ryan Johnson
|04:10 AM
|邁阿密馬林魚
|聖地牙哥教士
|Sandy Alcantara vs Walker Buehler
|04:10 AM
|紐約洋基
|亞利桑那響尾蛇
|Will Warren vs Corbin Burnes
|04:10 AM
|舊金山巨人
|洛杉磯道奇
|Landen Roupp vs 未定 (Undecided)
|07:20 AM
|密爾瓦基釀酒人
|巴爾的摩金鶯
|Jacob Misiorowski vs Brandon Young