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9月20日大聯盟賽事戰報

勝隊 比分 敗隊 勝投 敗投 備註 白襪 (CHW) 3：1 老虎 (DET) Sean Burke Jackson Jobe 釀酒人 (MIL) 1：0 金鶯 (BAL) Robert Gasser Trevor Rogers 光芒 (TB) 2：1 紅襪 (BOS) Bryan Baker Garrett Whitlock 大都會 (NYM) 10：3 費城人 (PHI) Jefry Yan Andrew Painter 守護者 (CLE) 12：6 運動家 (ATH) Slade Cecconi Jacob Lopez 小熊 (CHC) 5：2 紅人 (CIN) Matthew Boyd Nick Lodolo 海盜 (PIT) 6：5 皇家 (KC) Luke Weaver Steven Cruz 遊騎兵 (TEX) 6：2 藍鳥 (TOR) Jordan Montgomery Jose Soriano 勇士 (ATL) 6：3 太空人 (HOU) Grant Holmes AJ Blubaugh 國民 (WSH) 8：5 紅雀 (STL) Riley Cornelio Gordon Graceffo 延長11局 落磯 (COL) 5：3 水手 (SEA) Juan Mejia Jose Ferrer 響尾蛇 (ARI) 5：3 洋基 (NYY) Juan Morillo Michael Fulmer 道奇 (LAD) 10：4 巨人 (SF) Tarik Skubal Yunior Marte

時間 (台灣時間) 客隊 主隊 預計先發投手 (客 vs. 主) 01:10 AM 費城費城人 紐約大都會 Cristopher Sanchez vs Jonah Tong 01:35 AM 堪薩斯皇家 匹茲堡海盜 Michael Wacha vs Lake Bachar 01:40 AM 奧克蘭運動家 克里夫蘭守護者 Jack Perkins vs Gavin Williams 01:40 AM 波士頓紅襪 坦帕灣光芒 Patrick Sandoval vs Griffin Jax 01:40 AM 芝加哥小熊 辛辛那提紅人 David Peterson vs Rhett Lowder 02:10 AM 亞特蘭大勇士 休士頓太空人 Martin Perez vs Hunter Brown 02:10 AM 底特律老虎 芝加哥白襪 Troy Melton vs Davis Martin 02:15 AM 華盛頓國民 聖路易紅雀 Jake Irvin vs Quinn Mathews 02:35 AM 多倫多藍鳥 德州遊騎兵 Spencer Miles vs Jacob deGrom 03:10 AM 西雅圖水手 科羅拉多落磯 Kade Anderson vs 菅野智之 (Tomoyuki Sugano) 04:07 AM 明尼蘇達雙城 洛杉磯天使 Dean Kremer vs Ryan Johnson 04:10 AM 邁阿密馬林魚 聖地牙哥教士 Sandy Alcantara vs Walker Buehler 04:10 AM 紐約洋基 亞利桑那響尾蛇 Will Warren vs Corbin Burnes 04:10 AM 舊金山巨人 洛杉磯道奇 Landen Roupp vs 未定 (Undecided) 07:20 AM 密爾瓦基釀酒人 巴爾的摩金鶯 Jacob Misiorowski vs Brandon Young

洛杉磯道奇隊在台灣時間9月20日的比賽中展現兇猛火力，全場狂掃15支安打，最終以10：4大勝舊金山巨人隊。道奇打線在前6局局局皆有分數進帳，其中開路先鋒貝茲（Mookie Betts）表現最為亮眼，單場4打數4安打（包含3支二壘安打），貢獻2分打點並跑回2分。《NOWNEWS》以下為讀者整理今日大聯盟相關比賽結果和比賽情況。貝茲本季打擊狀態起伏，但今天他揚眉吐氣，4支安打中有3支長打，也帶動球隊攻勢，道奇捕手史密斯（Will Smith）同樣手感火燙，單場5支3，包含在第3局轟出一發飛行距離達422英尺的陽春全壘打；蒙西（Max Muncy）也有雙安、2支二壘安打的表現。道奇先發投手史庫柏（Tarik Skubal）主投5局被敲8支安打失掉4分，但在隊友強大火力的掩護下，順利收下本季第11勝（7敗）。巨人隊方面，貝瑞柯托（Victor Bericoto）表現最佳，繳出包含一發全壘打在內的雙安、2分打點，但先發投手馬提（Yunior Marte）僅投4.2局就狂失6分吞敗。底特律老虎隊今日持續作客芝加哥交手白襪隊，台灣旅美小將李灝宇擔任先發二壘手、打第2棒。李灝宇全場5打數敲出2支平飛一壘安打，但也吞下3次三振，賽後打擊率微升至0.266。儘管老虎隊大物先發投手喬柏（Jackson Jobe）繳出主投6局狂飆9K僅失3分的優質先發，但老虎打線受制於白襪投手群壓制，全場僅攻下1分，終場老虎以1：3不敵白襪，吞下敗仗的同時，分區冠軍與外卡的淘汰指數皆降至最後的1，季後賽希望岌岌可危。另一方面，紐約洋基隊今日前往客場踢館亞利桑那響尾蛇隊。洋基未能在此役展現足夠的得分火力，終場以3：5不敵響尾蛇，吞下客場敗仗。本場比賽勝投由響尾蛇隊莫里歐（Juan Morillo）拿下，洋基隊投手富爾默（Michael Fulmer）則承擔敗投責任。