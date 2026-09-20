戰鬥陀螺《BEYBLADE X》在台灣擁有相當活躍的競技玩家，除了自己買陀螺和朋友對戰，其實全台各地都有比賽可以參加。昨（19）日「2026極限盃 G1 全國大賽」就在新店裕隆城登場，通常組、成人組合計512個名額，吸引大批「陀螺戰士」到場較勁。不過玩家口中的「G1」到底是什麼？其實戰鬥陀螺還有更常見的G3、G2賽事，第一次想參加比賽也能從住家附近的場次開始挑戰。《NOWNEWS今日新聞》整理G1、G2、G3差別，以及全台比賽怎麼找、怎麼報名，最高甚至還有全球好手齊聚的世界大賽。
戰鬥陀螺G1是什麼？G3、G2、G1一次看
《BEYBLADE X》目前可以看到G3、G2、G1等不同規模的官方賽事。對第一次接觸的玩家來說，可以先簡單理解成：G3是最常見、最貼近一般玩家的地方賽事，G2規模再往上，G1則屬於大型官方賽事。
其中G3是一般玩家最容易接觸到的比賽，許多場次會在「B4店家」舉行。「B4店家」指的是《BEYBLADE X》的官方認證店家，除了販售相關商品，也會定期舉辦體驗會、G3大會等活動；日本還有離開B4店面、前往其他場地舉辦的「出張G3大會」。
再往上則有G2及G1。以日本官方的「B4 STORE CUP G2」為例，舉辦規模原則上達128人以上；G1則是能看到規模更大的大型官方賽事。對新手來說，可以先把它記成「G3地方賽、G2大型賽、G1大型官方大賽」，實際參賽資格、規模及賽制則依每場活動公告為準。
戰鬥陀螺比賽怎麼報名？全台場次這裡找
如果看完G1也想自己下場，其實不用等到大型賽事。台灣各地都有G3等比賽，第一步就是先找到住家附近的場次。
由台灣玩家整理的非官方「BeybladeHub 戰鬥陀螺情報站」，目前將全台比賽集中在同一頁面，可以依照縣市、日期、賽事等級及參賽組別篩選，還能選擇「今天」、「本週」、「30天內」快速尋找近期比賽；網站目前收錄253個場地，並整理各場的時間、地址及報名方式。
📌 BeybladeHub全台戰鬥陀螺比賽場次
至於怎麼報名？每一場不一定相同。目前台灣各地比賽可以看到現場報名、事前線上報名或透過門市社群登記等方式，因此找到想參加的場次後，要再確認報名時間、參賽組別及人數上限；有些比賽當天還能直接報名，有些則可能早已額滿。
BeybladeHub 本身屬於玩家整理的非官方情報網站，適合快速搜尋「附近哪裡有比賽」，實際開賽時間、參賽資格、名額及報名方式，仍應以《BEYBLADE X》官方或各場主辦店家的最新公告為準。
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《BEYBLADE X》目前可以看到G3、G2、G1等不同規模的官方賽事。對第一次接觸的玩家來說，可以先簡單理解成：G3是最常見、最貼近一般玩家的地方賽事，G2規模再往上，G1則屬於大型官方賽事。
其中G3是一般玩家最容易接觸到的比賽，許多場次會在「B4店家」舉行。「B4店家」指的是《BEYBLADE X》的官方認證店家，除了販售相關商品，也會定期舉辦體驗會、G3大會等活動；日本還有離開B4店面、前往其他場地舉辦的「出張G3大會」。
再往上則有G2及G1。以日本官方的「B4 STORE CUP G2」為例，舉辦規模原則上達128人以上；G1則是能看到規模更大的大型官方賽事。對新手來說，可以先把它記成「G3地方賽、G2大型賽、G1大型官方大賽」，實際參賽資格、規模及賽制則依每場活動公告為準。
如果看完G1也想自己下場，其實不用等到大型賽事。台灣各地都有G3等比賽，第一步就是先找到住家附近的場次。
由台灣玩家整理的非官方「BeybladeHub 戰鬥陀螺情報站」，目前將全台比賽集中在同一頁面，可以依照縣市、日期、賽事等級及參賽組別篩選，還能選擇「今天」、「本週」、「30天內」快速尋找近期比賽；網站目前收錄253個場地，並整理各場的時間、地址及報名方式。
📌 BeybladeHub全台戰鬥陀螺比賽場次
至於怎麼報名？每一場不一定相同。目前台灣各地比賽可以看到現場報名、事前線上報名或透過門市社群登記等方式，因此找到想參加的場次後，要再確認報名時間、參賽組別及人數上限；有些比賽當天還能直接報名，有些則可能早已額滿。
BeybladeHub 本身屬於玩家整理的非官方情報網站，適合快速搜尋「附近哪裡有比賽」，實際開賽時間、參賽資格、名額及報名方式，仍應以《BEYBLADE X》官方或各場主辦店家的最新公告為準。