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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目明（21）日將點燃戰火，中華隊首戰將強碰「衛冕軍」韓國隊，不過今（20）日卻傳出球員異動。效力費城費城人隊2A的旅美「火球男」潘文輝因小聯盟母隊打進冠軍賽，確定時程趕不上亞運，因此退出中華隊。棒協啟動遞補作業，由25歲台電棒球隊右投郭定泓遞補。中華隊本屆亞運目標睽違20年的隊史第2金，明日首戰將強碰「衛冕軍」韓國隊，被視為分組龍頭決定戰。不料開賽倒數1天，中華隊卻傳出異動，旅美投手潘文輝小聯盟母隊打進冠軍賽，球隊希望潘文輝留隊，時間上確定無法趕上亞運，因此確定退出本屆亞運代表隊。棒協秘書長林宗成表示，潘文輝母隊原本同意放行，但沒想到球隊一路打進冠軍賽。潘文輝2024年進行手肘韌帶手術，今年重返投手丘，近期狀態不錯，日前後援1局僅用9球就演出3上3下，拿下本季第3次救援成功，且連續5場登板沒有失分。在確定潘文輝退出亞運後，棒協也隨即處理遞補人選，由25歲台電右投郭定泓遞補。郭定泓畢業於麥寮高中、國立體大，2020年起加入台電棒球隊，仍入選2022年U-23、杭州亞運中華培訓隊。亞運中華隊總教練湯登凱近期受訪時指出，若潘文輝無法如期參賽，終結者角色將由合庫資深投手王政浩擔任，「我們現在裡面有兩個業餘的救援投手，如果有變數的話，會把王政浩放在第9局。」投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）