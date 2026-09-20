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🟡今年中秋節有連假嗎？9月25日至9月28日放4天

▲2026中秋教師節連假共4天。（圖／AI生成）

🟡中秋連假天氣出爐！「秋老虎」可能發威

▲未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

🟡2026下半年連假還有3波！國慶、光復節、行憲紀念日接力放

連假 日期 天數 中秋節＋教師節 9月25日～9月28日 4天 國慶日 10月9日～10月11日 3天 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 10月24日～10月26日 3天 行憲紀念日 12月25日～12月27日 3天

▲2026下半年行事曆，請假攻略一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡中秋高鐵、台鐵疏運一次看！雙鐵都提前加開班次

返鄉實名制班次（臺北往花蓮、臺東）表 班次 日期 區間 臺北(開車) 訖站(到達) 停靠站 5252

EMU3000 9月24日 樹林→臺東 19:29 23:41 樹林、板橋、臺北、松山、南港、花蓮、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野、臺東。 5240

太魯閣 9月25日 樹林→臺東 08:25 12:42 樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、臺東。 5206

EMU3000 9月25日 樹林→花蓮 09:11 11:29 樹林、板橋、臺北、松山、南港、花蓮。

返工實名制班次（臺東、花蓮往臺北）表 班次 日期 區間 起站(開車) 臺北(到達) 停靠站 5247

太魯閣 9月27日 臺東→樹林 16:42 21:06 臺東、關山、池上、玉里、瑞穗、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。 5217

EMU3000 9月28日 花蓮→樹林 12:08 14:29 花蓮、南港、松山、臺北、板橋、樹林。 5241

EMU3000 9月28日 臺東→樹林 13:38 18:05 臺東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、花蓮、南港、松山、臺北、板橋、樹林。

2026年中秋節即將到來，今年中秋節有連假嗎、中秋連假放幾天，成為民眾近期最關心的重點。今年中秋節落在9月25日（星期五），緊接著9月28日（星期一）是教師節，搭配周末9月25日至9月28日，直接形成4天「中秋連假」。隨著中秋節倒數，民眾除了查詢中秋連假行事曆，也開始搜尋中秋連假天氣、台鐵及高鐵疏運資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理2026中秋連假日期、天氣預報、下半年連假以及雙鐵疏運一次看。今年中秋節不只有連假，而且一次放4天！2026年中秋節落在9月25日星期五，教師節則為9月28日星期一，兩天都是全國放假的國定假日，中間搭配周六、周日，因此從9月25日至9月28日形成連續4天假期，因此中秋節烤肉吃月餅不用另外請假，就能爽爽連休4天。9月25日（五）：中秋節9月26日（六）：周六9月27日（日）：周日9月28日（一）：教師節／孔子誕辰紀念日除了中秋節4天連假之外，2026年下半年還有國慶日、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日等連假，想安排出遊或返鄉的民眾，可以提前規劃。中秋連假全民「大會烤」，天氣也是民眾近期關注焦點，中央氣象署目前最新預測，9月25日至9月28日中秋、教師節連假期間，受到副熱帶高壓影響，各地天氣整體偏穩定，白天高溫普遍超過30度，南部高溫甚至有機會突破34度，有「秋老虎」發威的感受。不過，連假期間仍不是完全沒有下雨機會，午後局部地區可能出現短暫陣雨，且早晚相對涼爽，日夜溫差較大，若是安排中秋烤肉、戶外活動或出遊，仍要留意中央氣象署後續最新預報。中秋節4天連假過後，2026年下半年還有多個連假可以安排，緊接著就是10月9日至10月11日國慶3天連假；10月下旬還有光復節3天連假，12月底則有行憲紀念日3天連假，想安排國內旅遊、返鄉或出國行程，可先把日期記下來。中秋連假返鄉、出遊人潮可望增加，高鐵與台鐵都已提前規劃疏運措施，高鐵今年中秋節及教師節疏運期間為9月24日至9月29日，共6天，期間加開176班次列車，其中南下70班、北上106班，6天合計提供1150班次旅運服務。台鐵則自9月24日至9月29日共6天進行中秋暨教師節疏運，全線加開各級列車共158列次，並針對東線返鄉需求安排實名制列車，疏運期間西部幹線EMU3000型列車也將暫停自由座服務，改採限量無座票方式。此外，台鐵中秋教師節連假東線也安排連假加班實名制班次，只要身分證字號U、V開頭，或是設籍花蓮縣、臺東縣，以及前述兩者的配偶及直系血親一親等民眾皆具備資格，班次包括9月25日樹林往臺東、花蓮，以及9月27、28日花東返回樹林等班次，民眾可依需求提前查詢車次及訂票資訊。