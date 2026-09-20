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伊朗透過卡達遞出停戰條件 等待川普回覆

青年運動飛彈攻利雅德 美國警告局勢恐迅速升級

中東局勢持續升溫之際，美國總統川普19日突然提前結束大衛營週末行程，搭乘「陸戰隊一號」直升機返回華府。川普原定週日才離開大衛營，白宮目前並未說明提前返程原因；與此同時，伊朗已透過卡達向美國提出結束戰爭的條件，正等待川普回覆，美國政府也正在評估對伊朗戰爭的下一步行動。根據福斯新聞、國會山莊報等媒體報導，川普19日晚間離開位於馬里蘭州的大衛營總統度假地，搭乘陸戰隊一號返回華府，晚間8時前後抵達白宮附近的橢圓形草坪（The Ellipse）。白宮官方社群帳號也發布川普走下直升機的畫面。川普原本預計20日才結束大衛營行程，目前白宮尚未解釋為何臨時提前一天返回華府，因此尚無法確認行程變動是否直接與中東情勢有關。川普返抵白宮之際，美國政府正面臨伊朗戰爭下一步如何發展的關鍵時刻。伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）19日透露，已經透過卡達向美國轉達結束戰爭的條件，「我們的條件是所有戰線停火、解凍伊朗被凍結的資金以及結束海上封鎖。」他強調，目前正在等待川普政府回覆，並與卡達和巴基斯坦等調解國進行討論。此外，川普下週還預計前往紐約參加聯合國大會，中東戰爭及相關外交斡旋勢必成為國際焦點之一。另一方面，葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）對沙烏地阿拉伯的攻勢也進一步升級。沙烏地19日證實，胡塞武裝試圖以彈道飛彈攻擊首都利雅德。胡塞武裝軍事發言人薩雷（Yahya Saree）則宣稱，組織動用「大量彈道飛彈、巡弋飛彈及無人機」，鎖定利雅德及紅海沿岸延布（Yanbu）的沙烏地阿美（Saudi Aramco）設施。這也是沙烏地與胡塞武裝近期重新爆發衝突以來，利雅德首度成為該組織宣稱攻擊的目標。美國國務院隨即發布安全警示，要求身處中東地區的美國公民「提高警覺」，並警告這場軍事衝突「可能迅速升級」，進一步導致航班取消、領空關閉及其他交通中斷。美國駐巴格達大使館也提醒在伊拉克的美國公民避開示威及大型集會，密切關注當地媒體，經過與美國相關的設施時提高警戒並保持低調。美方同時警告，伊朗及支持德黑蘭的團體可能鎖定美國海外利益，包括美國企業及其他機構。對於目前人在中東以外的美國公民，國務院則呼籲「審慎重新考慮」前往或途經中東地區。